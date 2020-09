Una nena le escribió una carta al ladrón que le robó la bicicleta

Malena, una nena de 9 años de Villa María, sufrió el robo de la bicicleta que sus papás le habían comprado para el Día del Niño."Nosotros guardamos la bici adentro del garaje. Mi papá sale a guardar el auto y me llama: 'Nos robaron la bici de Male'. Hacía un mes que se la habíamos comprado para el Día del Niño. Ayer cumplió años e hizo una carta para que el ladrón le devolviera la bici", contó su mamá, Cynthia Maldonado, a Cadena 3.En la notita se puede leer el mensaje que la niña le dejó al delincuente. "Te amo bici. Señor ladrón, devolvemela".Finalmente, un vecino de la zona que escuchó la historia se solidarizó con la pequeña y le regaló una bici usada."Su papá me llama que le habían dado una bici y hay que hacerle unos detalles. Pero bici va a tener. No la suya, pero bueno con el esfuerzo que cuesta comprarla la gente se solidarizó y le regalaron una", agregó la mujer.