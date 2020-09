En Gualeguaychú realizarán bloqueos por nuevo caso sospechoso de dengue

La Municipalidad de Gualeguaychú realizará un nuevo bloqueo con fumigación por caso sospechoso de dengue. De esta manera, el miércoles 16 de septiembre se realizará una jornada de Patio Limpio en la que los promotores de salud de los CAPS visitarán las casas de la zona con el objetivo de brindar mayor información sobre las medidas preventivas y realizar la limpieza de sus hogares en búsqueda de posibles criaderos de mosquitos. Cabe destacar que también se colocarán volquetes de 8:00 a 17:00.



En tanto, el jueves 17 de septiembre a partir de las 8:00 se realizará un bloqueo con fumigación con la finalidad de evitar más contagios por lo que se solicita a los vecinos abrir las puertas y ventanas de sus casas.



Patio Limpio es una campaña de descacharrización diseñada por la Municipalidad de Gualeguaychú que tiene el objeto de concientizar y trabajar para detener la propagación del dengue en los barrios, promoviendo la limpieza o el descarte de elementos en desuso que puedan favorecer la presencia de criaderos de mosquitos. El paso a paso para descacharrizar

Tapá:

Tanques, tachos y depósitos que puedan recolectar agua

Colocá mosquiteros en puertas y ventanas



Lavá:

Cada tres días renová el agua de los floreros, bebederos de mascotas y portamacetas

Con cepillo o esponja las paredes de los recipientes para desprender los huevos de mosquito

Mantené limpia y con cloro el agua de la pileta aun fuera de temporada

Canaletas y desagües para evitar que se acumule agua



Girá:

Todos los elementos que puedan acumular agua

Vaciá todas las semanas baldes, colectores de aire acondicionado y portamacetas

Cada vez que llueva corroborá que no se haya acumulado agua



Tirá:

Todos los recipientes en desuso, manteniendo los patios y jardines limpios y desmalezados

Las cubiertas de autómoviles, descartalas o ponelas bajo techo.



¿Qué es el dengue?



Es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona enferma de dengue y luego pica a otras personas les transmite esta enfermedad. El contagio solo se produce por la picadura de los mosquitos infectados, nunca de una persona a otra, ni a través de objetos o de la leche materna. Sin embargo, aunque es poco común las mujeres embarazadas pueden contagiar a sus bebés durante el embarazo.



¿Cuáles son los síntomas?



Los síntomas asociados a la enfermedad son: fiebre; dolor de cabeza, de ojos, músculos y articulaciones; náuseas y vómitos e irritaciones en la piel. Si sufrís algunas de estas afecciones te aconsejamos:



? No consumir aspirinas, ibuprofeno y no te apliques inyecciones intramusculares



? Consultar a un médico lo antes posible para que te dé un diagnóstico correcto ¿Cómo se puede prevenir?

El mosquito crece en zonas cercanas a las viviendas y solo necesita una cantidad mínima de agua estancada y un poco de sombra para dejar sus huevos y reproducirse. Cualquier recipiente que contenga agua puede ser un criadero. Por lo tanto, debemos:



- Evitar tener recipientes con agua estancada

- Poner boca abajo cualquier recipiente que no uses

- Tapar los tanques de agua

- Realizar tareas de limpieza frecuentemente en patios y alrededores de los hogares

- Destapar los desagües de lluvias de los techos

- Mantener piletas de natación limpias y tratadas con cloro

- Usar repelente al menos cada tres horas sobre la ropa y en los lugares donde la piel esté descubierta