El desgarrador pedido de la mamá del nene asesinado en una "picada" de autos

Dos conductores detenidos

La mamá de Tahiel Contreras, el nene de seis años asesinado este domingo en una picada en Gregorio Laferrere (Buenos Aires), habló por primera vez con los medios y pidió justicia por su hijo. Contó que habían salido a pasear en familia cuando uno de los autos que participaban de la carrera ilegal perdió el control y provocó el accidente que terminó con la vida al chico. "¿Ahora quién me lo devuelve? Tenía todo por delante", preguntó entre lágrimas Noelia. La mujer acaba de ser dada de alta, ya que tanto ella como su marido resultaron heridos en el choque.En medio de un llanto desgarrador, la mujer reclamó justicia por Tahiel acompañada por otros familiares. "Tenía seis años. Ayer lo íbamos a llevar a pasear y a tomar un helado. Estábamos contentos", relató.Durante la caminata, el conductor de un Chevrolet Corsa rojo que corría una picada contra un Volkswagen Vento perdió el control y chocó a un Volkwagen Fox a bordo del que circulaba con normalidad una mujer, que fue la que finalmente atropelló al nene."¿Ahora quién me lo devuelve? Iba a primer grado y tenía toda una vida por delante", preguntó la mamá de la víctima, y suplicó: "Por favor se los pido, que paguen los asesinos y que se haga justicia".Si bien este lunes se confirmó la detención del segundo conductor involucrado en el trágico accidente, los familiares del nene afirmaron desconocer si hay más sospechosos prófugos. Por ese motivo, pidieron a los testigos presentarse a declarar ante la justicia y aportar las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona para encontrar a todos los responsables.Según informó este medio, el conductor del Volkswagen Vento que participó de la picada fue arrestado en las últimas horas tras una serie de rastrillajes en Laferrere. Se trata de un joven de 24 años que quedó imputado por el delito de Homicidio simple con dolo eventual.En diálogo con, la fiscal del caso, Patricia Ochoa, adelantó que "el conductor del Volkswagen será indagado en las próximas horas". En tanto, agregó que, de existir una condena, podría recibir una pena de entre 8 y 25 años de prisión.Por otra parte, el conductor del Corsa rojo, que fue identificado como Nahuel Olivera de 22 años, fue detenido en la noche del domingo. La Policía lo arrestó en estado de shock en la esquina de Ruta 21 y Soldado Sosa, donde ocurrió el hecho. Fue acusado por el mismo delito que el primer sospechoso.Con respecto a la mujer que manejaba el el tercer vehículo, un Volkswagen Fox, se informó que no estuvo involucrada en la picada y que "circulaba cumpliendo con las medidas reglamentarias", por lo que declarará en la causa como testigo.