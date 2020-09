Declaran el inicio de "La Niña": Qué efectos tendrá sobre el tiempo en primavera

Mapas

Luego de muchas especulaciones, se declaró un evento de "La Niña" para la primavera en nuestro país. Y los pronósticos indican una alta probabilidad de que continúe hasta el verano, según confirmó la vocera del Servicio Meteorológico Nacional, Cindy Fernández. Según precisó,De esta forma, la situación podría afectar sobre todo al sector agrícola, puesto que se está en la etapa clave para la cosecha gruesa, como el maíz y la soja, el grano que más divisas genera para el país.Fernández precisó que la Administración Nacional de la Atmósfera y los Océanos (NOAA) declaró el pasado jueves el inicio de un nuevo evento de "La Niña"."Si bien estábamos en condiciones neutrales desde el comienzo de este 2020, el Océano Pacifico ecuatorial estaba mostrando un enfriamiento lento pero persistente desde abril", mencionó. Es que, según detalló,Sin embargo, cada evento de "La Niña" es diferente, pero "a partir del análisis de los datos históricos se puede conocer cuáles son las condiciones más probables o las que se presentan de manera más frecuente", puntualizó.Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la primavera es una de las estaciones donde "La Niña" suele tener mucha señal en nuestro país.que presentaron estas condiciones fueron, en su mayoría, trimestres; así como también en las localidades del noroeste patagónico.Además, la comunicadora comentó que el fenómeno no solo repercute en las precipitaciones, sino que también lo hace en las temperaturas., especificó.De todas maneras, los modelos no "indican que será una "Niña" muy fuerte y por ahora", puntualizó.Por último, Fernández contó que el último registro del fenómeno en la zona del Litoral argentino "fue la primavera/verano de 2017 a 2018". En esa oportunidad, "fue un evento débil" en la Mesopotamia pero "se sintió mucho en la región pampeana, donde tuvieron gran cantidad de incendios", añadió en declaraciones a radio LT 15 de Concordia al dar cuenta de que hay chances de menores precipitaciones y temperaturas por debajo de lo habitual para Entre Ríos y otras provincias del Litoral.Los mapas muestran las anomalías de la precipitación y temperatura promediada dentro de los eventos La Niña, ocurridos durante el trimestre septiembre-octubre-noviembre. La tendencia muestra lluvias inferiores a las normales en el norte y este de Argentina.En cuanto a las temperaturas, las primaveras suelen ser más frías, especialmente en el centro y norte de Argentina. Al analizar todos los casos desde 1961 hasta 2015, más de la mitad de ellos tuvieron este comportamiento, informó Fernández.. Dadas "las actuales condiciones de sequía, estado del suelo y focos de incendios asociados, y ante un escenario de pronóstico desfavorable sobre el centro y norte del país, esta región seguirá bajo continua vigilancia en los próximos meses", aclararon desde el SMN.Pese a la posibilidad de jornadas algo más frescas que lo habitual, no se descarta que parte del centro y norte del país continúe registrando mayor amplitud térmica media, derivando en mayor probabilidad de ocurrencia de temperaturas máximas extremas durante el trimestre.