Preocupa cantidad de peces muertos en uno de los humedales más grandes del país

La aparición de millones de peces muertos en el Bañado La Estrella, uno de los humedales más grandes del país, generó profunda preocupación en la provincia de Formosa, donde apuntan al cierre de compuertas y a la sequía como probables disparadores del lamentable suceso.Las increíbles imágenes, donde se ve a una innumerable cantidad de peces amontonados y sin vida, fueron compartidas por un poblador del bañado y difundidas por el Sistema de Alerta Pilcomayo, desde donde denunciaron un cierre de compuertas."Esto se habría dado a consecuencia del cierre de compuertas que se encuentran pegadas al vertedero y que no permitieron su paso hacia el embalse, disminuyendo extremadamente el nivel de uno de los afluentes del río Salado y provocando que los peces quedaran sin oxígeno", afirmaron a través de un comunicado.Luis María de la Cruz, coordinador del Sistema de Alerta Pilcomayo Gran Chaco PROADAPT, lamentó lo sucedido y explicó el recorrido habitual que realizan los peces en la zona."Los peces vienen de todo el sistema de drenaje que llega en tiempos de creciente, al río Paraguay. Los que están muriendo es porque vienen subiendo por el Salado desde la zona de la laguna La Salada y el riacho Porteño", detalló."Lo más impactante es el volumen impresionante de peces muertos, una semana después del cierre total de la compuerta; porque al correr agua, se mantenía un caudal ecológico mínimo que les permitía vivir. Al cortarse ese caudal, el nivel bajó completamente y lo que era un refugio natural se transformó en una sepultura", afirmó sobre el episodio que ya se había repetido años anteriores, en menor medida, debido a la sequía y la falta de agua en una zona que recibe a varios riachos que conectan hasta al norte.Con el cierre de la compuerta, el gobierno provincial habría intentado derivar agua para evitar la pérdida de caudales en el proyecto de distribución a los pueblos de la Ruta 81 mediante canales de tierra."El sistema en esa zona no es lineal, es bastante complejo. Hay riachos y pozones que se interconectan. Si se corta el ingreso, muere todo. La mortandad habría, pero no en esa dimensión, además si se hubiera mantenido ese caudal mínimo, con la lluvia de las últimas horas hubiera reducido mucho la mortandad", explicó de la Cruz en el sitio especializado Agrofy News.Respecto a la posible contaminación del agua debido a la alta mortandad, desde el Sistema de Alerta aseguraron que más allá de la intervención de las aves carroñeras propias del ecosistema local, el ganado y los caballos que beban de ella podrían verse afectados.