Hospital de Diamante: "El segundo brote se dio por un gran conglomerado"

"Sentimos este último crecimiento de casos: El 9 de julio tuvimos el primer brote. Los primeros 15 días después de esa fecha tuvimos 40 casos; los siguientes 15 días, 20 casos; la próxima quincena, 30 y en los últimos quince días, pasamos a tener 170 casos", comentó a Elonce TV, Gastón Marchetti, director del nosocomio de Diamante.



De la misma manera, aseguró: "Este segundo brote que se dio tuvo una dinámica de contagio mucho mayor a la que había ocurrido en aquel primer brote. La situación se volvió mucho más compleja. Nos veníamos preparando desde marzo. Cuando llegan los primeros casos y empezás a trabajar con el coronavirus al interior, fue un tema que logramos superar. Pudimos ir mejorando cada día lo que va sucediendo".



En lo que respecta a la cantidad de camas, aseguró que decidieron como "estrategia" ser "adaptativos, dinámicos a la situación epidemiológica que vayamos viviendo. Fuimos notando a diferencia del primer brote, es que estamos teniendo mayor cantidad de camas ocupadas por pacientes leves a moderados, lo que implica mayor consumo de oxígeno".



Marchetti aportó como "cierta falencia" dentro de "todo el sistema sanitario", la situación con "los tiempos de los resultados, que es factor importante; estamos trabajando con el Ministerio (de Salud) para mejorar este tema. Después, siempre nos han provisto del material de protección para el personal que trabajan todos muy protegidos, nunca nos ha faltado".



"Veníamos de un brote de 40 casos en quince días, pasamos a un brote de 170 casos en quince días. Tuvimos que ir modificando la llegada para el hisopado, el monitoreo de las personas que están en sus domicilios para no saturar el hospital. Es todo muy dinámico lo que se vive, ya sabíamos desde un principio que este virus cambia y hace cambiar constantemente las definiciones y demás", resaltó nuevamente.



El departamento Diamante tiene hasta el momento "263 casos confirmados. De estos, tenemos 130 casos activos, distribuidos en todo el departamento. El máximo porcentaje se encuentra en la ciudad de Diamante, un 60 %. Un 10 % está distribuido en Villa Libertador San Martín, un 10 % en General Ramírez, un 6 % en Aldea Brasilera, 6 % en Valle María y pequeños porcentajes en otras localidades".



Al día de hoy, en el departamento Diamante hay "de 250 a 300 aislados. Hace dos días hay 500".



Al ser consultado, aseveró que, en Diamante, "aún no se declara circulación comunitaria porque no lo tenemos aún. El segundo brote se dio por un gran conglomerado que fue en una empresa; todos los nexos se atan a eso. Hay muy pocos casos detectados en donde no se tiene el nexo específico".



"A la salud la hacemos entre todos, apelamos a la concientización. Como sistema sanitario nosotros contenemos y les vamos a brindar la asistencia a los pacientes que lo necesiten. Pero el contagio depende de cada uno de los ciudadanos, de la conducta de cada uno. Necesitamos que todos sean conscientes. No podemos seguir con esta velocidad de contagios porque tarde o temprano se va a terminar saturando el hospital", afirmó el profesional. Elonce.com.