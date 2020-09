Matrimonio internado con Covid: "Por cada donante, tres personas reciben plasma"

Sociedad Tienen a sus padres internados con Covid y piden que donen plasma

Mónica, Alejandra y Verónica Ruiz Díaz, son tres de los siete hermanos que piden desesperadamente donantes de plasma para sus padres: Evaglio Ruiz Díaz y Carmen Burne quienes están internados con Covid-19 en el Sanatorio Adventista el Plata de Libertador San Martín. Las hermanas dialogaron cony contaron la situación que están atravesando."Pero hace cuatro días mi papá ingresó al Sanatorio y a las 24 horas fue trasladado a terapia intensiva, hoy en día está siendo asistido con un respirador. Está cursando el noveno día de la infección, y si bien sabemos que está en etapa experimental, sabemos que el uso de plasma de convaleciente mejora la sobrevida y en esta etapa puntal de su enfermedad. Es una chance que tiene que le puede mejorar el cuadro y le permitiría que viva", mencionó.Al respecto de lo que produce el plasma en los enfermos, Alejandra comentó que "en el plasma buscamos las inmunoglobulinas, que son las defensas. Es un tratamiento experimental, pero se han usado en otras enfermedades en nuestro país. Se pasan las defensas de una persona a otra que está en una etapa aguada con el virus activo".Para poder donar "tiene que pasar los 14 días posteriores a recibir el alta médica. En Paraná se pueden acercar al Hospital San Martin, San Roque y la clínica La Entrerriana. El plasma tiene que estar esperando al paciente y no el paciente al plasma, porque el enfermo esta en sus horas críticas y seria su última chance para recibir un tratamiento. Cuanto más donantes haya, menos pacientes van a estar esperando"."El donante tiene que pasar por un estudio para ver si tiene anticuerpos, creo que las embarazadas no pueden donar. Tiene que tener entre 18 y 65 años; y pesar más de 50 kilos. En la provincia se recuperaron más de 1700 personas y solamente 100 fueron donantes", explicó.En el día de ayer "tanto mi papá como otro paciente están en condiciones de recibir donaciones de plasma y no pudieron recibir porque no había unidades. Durante la tarde nos enteramos que hay dos unidades disponibles, y un montón de entrerrianos se sumaron para acercarse a donar. Esto activa una cadena solidaria, donde todos reconocemos que podemos ayudar un poquito".Al respecto señaló que "por cada donante hay tres personas que pueden recibir plasma y eso puede ser una posibilidad para que mis papás puedan volver su casa y que se recuperen".Por su parte, Mónica contó que "tanto mi papá como mi mamá son maestros jubilados. La mayor parte de su carrera la realizaron en una zona rural de Diamante, por eso recibimos muchos mensajes de cariño. Mi hermano Javier, que fue el que los llevo a internarse y ahora está aislado en la casa de mis padres en Diamante, esta recibiendo la ayuda de muchos vecinos"."Nosotros queremos instar a que se done plasma en todo el país, porque es algo que nos afecta a todos. Para un paciente que esta con respirador, los minutos cuentan. Todos tenemos conocidos que han perdido la batalla, nosotros los acompañamos en su dolor y ellos también nos están acompañando a nosotros en este momento, para que nuestros papás vuelvan a nuestra casa", dijo.