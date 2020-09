Mayra Homar, la entrerriana que llegó a la pantalla de Netflix

Pandemia: Cómo afectó al sector

Mayra Homar es entrerriana e interpreta a Silvia en la película argentina Corazón Loco, que se estrenó en la plataforma Netflix.Oriunda de Hasenkamp vivió en Maria Grande y a los cinco años se mudó a Paraná, donde finalizó sus estudios secundarios en el Colegio Normal. Luego se mudó a Buenos Aires a estudiar."Me vine a Buenos Aires a vivir cuando empecé a estudiar el conservatorio. Tengo toda mi familia dividida entre Paraná y Hasemkamp", expresó ala actriz.Corazon Loco, trata de un bígamo con una familia en Buenos Aires y la otra en Mar del Plata, ve su vida dada vuelta cuando sus esposas descubren lo que les ocultó durante tantos años y se unen para vengarse.Sobre el estreno de la película en Netflix, contó que "el film se iba a estrenar en marzo en los cines, pero por la pandemia se suspendió y se tomó la decisión de estrenarla a través de la plataforma el jueves 11"."Es una comedia pasatista, que para estos tiempos de encierros y pandemia esta bueno reírse un rato. La película esta como numero 1 tanto en Argentina como en otros países, asique le va muy bien, ya que es un estreno a nivel mundial", dijo.Y agregó que "también tuvo muchos críticos negativos, hay muchos que están enojados, porque trata de bigamia y hay comentarios, como que la película atrasa en avance de los pensamientos. Es algo que sigue sucediendo y es una ficción, pero el personaje recibe las consecuencias por lo que hace".Al respecto de su personaje, comentó que "yo soy la enfermera que atienda a Adrián (Suar) luego de un accidente. Tengo que llamar a su contacto de emergencia y llamó a la esposa equivocada, y a partir de ahí se arma el enredo de la situación"."Actué en muchas novelas y también hice teatro, el año pasado me llamaron para una tira de Polka, Chueco en línea y me tocó hacer de la psicóloga del personaje de Adrián, entonces él ya me conocía", comentó.El director de la película "Carnevale me conoció cuando estaba haciendo teatro y junto a Suar escribieron el guion, y me llamaron para que haga el casting. Adrián es un genio, no para nunca de pensar y crear y siempre está en todos los detalles de sus producciones".Sobre este tema, señaló que "la situación es horrible, porque tenía muchos proyectos que se cayeron por la cuarentena. Para todos es difícil, desde el rubro en el que uno se desenvuelve".Las grabaciones "se detuvieron, es todo incierto si bien algunas se van a continuar, hay productoras que quebraron y que no tiene posibilidad de volver. Pero uno tiene que tratar de reinventarse, el jueves pasado realice una obra de teatro por streaming con 300 espectadores".Algunas salas de teatro "están tratando de abrir en enero, las que tiene la posibilidad del distanciamiento entre los espectadores. Esta bueno que comiencen de a poco, con protocolos y que las personas vayan tomando conciencia. Pero es un largo camino el que nos queda".