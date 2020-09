Dermatitis Atópica: Una enfermedad frecuente causada por múltiples factores

El día 14 de septiembre, se conmemora el Día Mundial de la Dermatitis Atópica, una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que provoca picazón y que puede asociar lesiones cutáneas y heridas. La Dermatitis Atópica tiene un fuerte impacto en la vida social, laboral y afectiva de los pacientes que la sufren."Es una enfermedad frecuente, pero de poco conocimiento en la población en general", indicó la médica alergista, Ceciia Cavallo, aEn este sentido explicó que "se trata de una enfermedad crónica de la piel que puede surgir por múltiples factores como cuestiones genéticas, alérgicas, ambientales, asociadas a alimentos, etc".Según informó Cavallo esta enfermedad se manifiesta en edades tempranas y progresa a lo largo de la vida. "Muchas veces se asocia a otras enfermedades alérgicas como el asma u otras patologías y hay algunos casos que no está asociada a ninguna"."La enfermedad se caracteriza por ser una piel seca y con mucha picazón, en los bebes se presenta como una dermatitis del pañal o en las mejillas. A medida que la persona va creciendo comienza a aparecer en la zona de los pliegues como brazos, piernas y axilas", explicó.Otra de las características de la dermatitis es a lo largo de la vida las personas tienen brotes y momentos de remisión "va a haber ocasiones en que los pacientes anden muy bien y otros que va a tener brotes", explicó."La dermatitis atópica surge porque se alteran las barreras cutáneas de la piel y es por eso que afecta mucho la cuestión ambiental. Esta enfermedad no tiene cura porque es crónica", manifestó Cavallo.En este sentido dijo que no es fácil determinar que causa esta enfermedad porque hay muchos factores que pueden "gatillar para que se produzcan brotes"."Todas las cuestiones ambientales afectan a esta enfermedad y son causas de brotes. En los niños a veces está asociado a una alergia alimentaria como a proteínas de leche de vaca o al huevo", sostuvo.Y continuó: "Las cuestiones emocionales también son factores que inciden, a esta patología se la debe tratar con muchos profesionales a la vez, como dermatólogos, pediatras, alergistas, nutricionistas y psicólogos para acompañar al paciente"."En septiembre es cuando se presentan momentos de brotes como en el verano, entonces muchas veces los niños comienzan a tener botes, algunos adultos asociados al estrés. No es una enfermedad contagiosa, puede ser hereditaria y es importante que tengan pleno conocimiento de lo que esto conlleva", relató.Al finalizar dijo que "esta enfermedad te altera la vida por eso es importante saber de qué se trata".