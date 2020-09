Tienen a sus padres internados con Covid y piden que donen plasma

Javier, Verónica, Alejandra, Pablo, Claudio, Romina, Mónica, piden desesperadamente donantes de plasma para sus padres: Evaglio Ruiz Díaz y Carmen Burne quienes están internados con Covid-19 en el Sanatorio Adventista el Plata de Libertador San Martín."A mis amigos de Entre Ríos, mis papás están internados en el Sanatorio Adventista del Plata. Los dos con Covid-19. Mi papá está en terapia, parte del tratamiento incluye el plasma de convaleciente, pero se necesita que quienes hayan padecido la enfermedad sean donantes. El plasma de convaleciente puede ser la diferencia para que ellos salgan adelante", pidió Alejandra Ruíz Díaz."Por cada donante hay tres personas que pueden salvar su vida, la donación de plasma no duele y la sangre o el plasma no se puede comprar o fabricar. Necesitamos a otra persona que tenga el acto de valentía y les permita a las familias como nosotros que no perdamos la esperanza. Si alguien quiere donar y no tiene como llegar al lugar que nos avise para ponernos en contacto", agregó. (Fuente: Neo Net Music)