La población penal de Entre Ríos no registra casos positivos de covid 19

Vale recordar que en las unidades penales, se tomó como medida la suspensión de las visitas familiares y de las salidas socio-laborales, y controles al personal penitenciario y a quienes ingresan a las cárceles.



"No hemos tenido ningún caso positivo entre los internos y tampoco casos sospechosos, lo que nos da tranquilidad y da cuenta de que estamos haciendo bien el trabajo", subrayó el titular del Servicio Penitenciario, Marcelo Sánchez.



Comentó que "entre el personal penitenciario sí hubo casos sospechosos, debido a los contactos que han tenido en el ámbito externo".



"Estamos haciendo hincapié en la población penal en cuanto a los procesos de prevención sanitaria, y nos está dando resultado", resaltó el funcionario.



Entre las medidas preventivas adoptadas, mencionó que continúan suspendidas las visitas familiares. "Para habilitarlas dependemos de la autoridad sanitaria de la provincia. Nos tiene que autorizar el COES provincial, con la anuencia de los juzgados de Ejecución, que son los encargados de la parte judicial de los internos", remarcó.



Respecto de las salidas laborales, señaló que actualmente "los únicos autorizados en toda la provincia son 12 internos de Paraná, autorizados por el Juzgado de Ejecución, que se encuentran alojados en la casa de pre-egreso, ubicada fuera de la Unidad Penal 1".



"Gracias a todas estas medidas preventivas, tenemos la satisfacción de no tener el virus dentro de la población penal. Es un buen trabajo que se viene llevando adelante", subrayó el titular del Servicio Penitenciario.



Finalmente Sánchez aseveró a APF que "no ha habido casos entre los 2.562 internos de las nueve unidades penales". En ese sentido apuntó: "Hemos tratado de hacer una cápsula y tomar las medidas preventivas y de control al personal y a quienes ingresan a las unidades penales, que son los posibles agentes transmisores".