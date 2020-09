El horóscopo para toda esta semana: Signo por signo y día por día

HORÓSCOPO DEL LUNES 14 DE SEPTIEMBRE ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Día con nuevos desafíos en lo personal. Aparecen personas influyentes que generarían progresos en sus vidas laborales. Día para no quedarse quietos y llevar a cabo las cosas que quedan pendientes hacer y buscar hacer. Decisiones, crecimiento.

Momento: de color oro.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



El pago de las cosas que debemos es importante, hace bien internamente porque sentimos que cumplimos. Hoy sería un día con esas posibilidades. Mejora en el plano financiero con cierta eventual propuesta que les interesará.

Momento: de color café.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Geminianos llegar al punto de encuentro con las personas con quienes conviven a diario, es importante. Es este día uno de esos que ocurren en la vida que nos repletan de buenas cosas. Amor viento en popa, ilusiones que se concretan.

Momento: de color coral.







CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Sean sutiles a la hora de plantear sus conceptos y abran un poco más sus mentes ante los demás. Cancerianos procuren reconocer cuando se equivocan, condición que les cuesta admitir y eso tiene consecuencias. Amor con algo de aspereza.

Momento: de color granate.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Las cosas se logran desde el esfuerzo y la convicción. Leoninos, no flaqueen ante noticias que no serían las esperadas. Busquen resolver sobre la marcha las cosas que se presenten en este día algo complicado. Las aspiraciones sin angustia.

Momento: de color azabache.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Los roles familiares deben ser respetados y buscar no invadir. Esquiven confrontar en el área laboral en un día algo álgido y con ánimos salpicados. Distiendan sus mentes y cuerpos, dense algún gustito y respiren profundo. Todo pasa.

Momento: de color rojo.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



La pureza del alma muchas veces no es captada por los demás. Aprender a ser más seguros de sí y poder no esperar la aprobación constante del otro. Importa el rumbo decidido, más allá del pensamiento ajeno. Crecimiento.

Momento: de color oro.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Busquen equilibrarse emocionalmente y poder darle un grado de expectativa a las cosas que esperan que ocurran. Posterguen diálogos importantes si no están seguros de querer tenerlos. El compromiso siempre es primero con uno mismo.

Momento: de color añil.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Sagitarianos día muy apto para entrevistas o respuestas importantes en todos los ámbitos. Firmas, concreciones y aportes interesantes que les permiten cerrar capítulos y proyectarse a cosas nuevas. Amor en progreso, paciencia y comprensión.

Momento: de color verde puro.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



La amabilidad no implica posibilidad. Sepan distinguir que a veces no hay coincidencias en el plano afectivo. Abran sus mentes ante nuevos desafíos que serían posibles en el plano de las actividades. Impulso hacia la acción positiva.

Momento: de color zanahoria.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Revisen su modo de reaccionar ante las cosas que no se les dan. Otorguen a la vida la posibilidad constante de poder cambiar las cosas o que aparezcan otras nuevas. El amor con mucha alegría, busquen apoyarse en quienes los aman.

Momento: de color ocre.





PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Distinta energía en esta jornada con mucha actividad. Sienten piscianos que logran objetivos que les parecían difíciles o con mucha distancia. Las concreciones hacen bien al espíritu, tener ambición no es negativo, mientras que no desesperemos.

Momento: de color crema. HORÓSCOPO DEL MARTES 15 DE SEPTIEMBRE ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Qué hacer con los tiempos es una de las preguntas. Hay veces que nos dejamos fundir por la desilusión y es ese un error que sólo afecta a nosotros mismos. Busquen aire fresco, abran las ventanas, sientan el sol en sus ojos. Libertad.

Momento: de color rojo.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Taurinos a aprovechar el día que viene cargado de buenas vibras. Tendrán brillo especial y los talentos a flor de piel. Hay algunos contactos del pasado laboral que podrían darse con intenciones nuevas y buenas. Satisfacción.

Momento: de color vainilla.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Tomarse muy seriamente conversaciones que surgirán en el área laboral en la que podrían producirse cambios significativos. Aprovechen para plantear y buscar lograr reafirmar sus objetivos. El amor con invitación a renovar expectativas.

Momento: de color rojo.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Cancerianos habrían razones sobradas para poder dar punto final a situaciones o vínculos conflictivos. Recordar que la vida es nuestra, es propio lo que sentimos, es propio y único lo que pensamos. Apunten con claridad hacia el futuro.

Momento: de color violeta.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Logro en el plano financiero desde el que podrían saldar deudas o realizar los cambios esperados en el hogar. Virtud y seguridad ante nuevas propuestas laborales que les darán chances interesantes de progreso. Viento en popa el amor.

Momento: de color verde.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Vicisitudes y acontecimientos singulares que darán un giro inesperado en el área de las actividades. Los comienzos bien aspectados apuntando a crecimiento. Busquen hacer alguna rutina física, es bueno habituarse en casa a moverse y no estar mucho sentado. Momento: de color uva.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



A veces somatizamos por no decir o mostrar lo que nos pasa. Eviten poner todo de sí ante las vulnerabilidades o fragilidades que la vida presenta. Equilibrio en los librianos, que a veces es leve. Utilicen las sensaciones en cosas creativas. Pruébense.

Momento: de color lila.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Cierta inquietud en el plano de las actividades. Quizás con cosas que se daban por casi realizadas que al final, no fueron. Trabajen dentro de ustedes mismos las frustraciones, todo sirve, todo nos enseña, todo nos va modificando. El camino es así.

Momento: de color púrpura.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Sentir que no se encontró el lugar en el mundo, no es positivo. Lo que hay que saber y tener como precepto, es que no hay nadie que no tenga su función en este mundo. Levanten el ánimo y entusiásmense con los desafíos del día a día. Plenitud.

Momento: de color azul profundo.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Cabritas en un día luchado, con altibajos anímicos que no deberían influenciarles tanto. Logren con ustedes mismos encontrar el equilibrio necesario para superarse al modo que puedan y ver las cosas desde una óptica más elástica y calma.

Momento: de color carmesí.



ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)



Acuarianos con una fecha interesante para reuniones, entrevistas o charlas laborales. Posibles nuevas propuestas que les darán la posibilidad de poder demostrar su creatividad y audacia laboral. Amor en compañía y mucho agrado.

Momento: de color azul Francia.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Algo de ansiedad por tardanza de situaciones que no se estarían dando en el día de la fecha. Traten mientras de tener un día activo y gestionar esos trámites que deben hacer. Paciencia y esperanza que todo se va a ir solucionando y encajando.

Momento: de color rosa. HORÓSCOPO DEL MIÉRCOLES 16 DE SEPTIEMBRE ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Arianos con una nueva perspectiva en el plano de las actividades. Entrevistas con resultados positivos, procuren demostrar seguridad. Día también para reclamos, negociaciones o acuerdos. Amor y entrega. Especial atracción y concordancia.

Momento: de color rosa.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Sinceridad especial con compañeros de trabajo. Logran consensuar y dejar atrás malentendidos. Siempre dar la posibilidad a las cosas o acciones de poder ser rectificadas o aclaradas. Terminar gestiones atrasadas y ponerse al día.

Momento: de color verde.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Geminianos es cierto que llegan nuevas alternativas en el plano laboral. Analizarán con inteligencia sus conveniencias. Hay nuevas perspectivas que llegan a sus vidas, trayendo incluso posibilidad de poner en agenda nuevos proyectos. Renovación.

Momento: de color anaranjado.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Cancerianos presten atención en su área laboral podrían llegar imprevistos que deban solucionar. En el plano de la salud sentirán alivio y sensación de estar cada vez mejor. Conocerán personas con nuevas energías y dinamismo.

Momento: de color mora.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Busquen anular en sus vidas hábitos que les perjudican la tranquilidad. Dejar en cigarrillo es vital para todos. Cambiar el depósito de energía y lograr ponerlas en sitios mentales y físicos más sanos. Caminan hacia nuevas costumbres positivas.

Momento: de color maíz.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Esquema mental que va tomando más colores y opciones. Flexibilidad que los premiará en todos los campos de sus vidas. Posibilidad de generar nuevas sociedades o propósitos en común con personas de su entorno. Búsqueda.

Momento: de color lima.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Reestructurar y reevaluar el modo de encarar los problemas en el área laboral. Busquen alternativas sobre todo emocionales. Reciben nuevas propuestas para realizar actividades que pueden generarle entrada de dinero. Analicen bien.

Momento: de color azul Francia.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Manejen su ansiedad y traten hoy de poder manejar los tiempos y no sumar nervios. Día de trámites o gestiones. Podría aparecer una invitación inesperada que les cambiaría el humor de manera muy positiva. Innovación.

Momento: de color verde mar.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



No se compliquen sagitarianos insistiendo en asuntos o proyectos que tienen ciertas complicaciones. Hagan un repaso de sus pretensiones y apunten a eso. Aumentaría la pasión o el entusiasmo para aquellos que estén en pareja.

Momento: de color lila.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Alrededor suyo ciertas complicaciones en las que tendrán que tomar cartas en el asunto. Sinceridad y espontaneidad en el plano afectivo dándoles un margen saludable a las parejas incluso las que datan de poco tiempo. Entusiasmo.

Momento: de color amatista.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Algunas contradicciones o disputas en el área laboral. Saber que es normal discutir sanamente o intercambiar conceptos. El amor con cierta sensación de desapego para algunos. Acuarianos su necesidad de libertad pesará más en la balanza.

Momento: de color mandarina.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Una posibilidad interesante en el plano financiero para poder realizar operaciones deseadas. Hay alternativas que debieran tener en cuenta y no dejar de lado. Creatividad.

Momento: de color plateado. HORÓSCOPO DEL JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Buena jornada en la que sentirán que los esfuerzos que hacen laboralmente son recompensados. Abrigan en ustedes sentimientos algo nostálgicos respecto a relaciones anteriores. Evalúen si sienten que están en deuda con alguien.

Momento: de color azul.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Se preguntan en este día si sus cosas en general mejorarán. Hay algo que no podemos dejar de tener presente y es que siempre las cosas se acomodan en la vida. Siempre se sale. El amor encaminándose de mejor manera y perspectivas.

Momento: de color coral.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Cálculos que quizás no cierren como se esperaban. Busquen otras alternativas en el campo financiero revisando gastos que por ahora se puedan evitar. Mucho por hacer en el plano afectivo, notarán que las cosas van mejorando.

Momento: de color celeste claro.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Que no dependa de otros la toma de decisiones que en este día ustedes deberán realizar. Crean en ustedes mismos y consigan conectarse con sus propios deseos y ambiciones. Amor con nuevas contextos y acuerdos que les darán paz.

Momento: de color amarillo.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Leoninos a lucir su potencia en este día con algunas contrariedades en el que podrían encontrarse con situaciones que no se darían de acuerdo a lo que esperaban. Amor buscando el camino con condimentos nuevos y con mucho entusiasmo.

Momento: de color blanco.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Revisen sus broncas guardadas y traten de sacarlas para siempre. No es bueno guardar rencor ni sentir resentimiento hacia nadie. La paz llega desde nuestras propias manos. Las finanzas con algún repunte con posibilidades de mayor estabilidad.

Momento: de color anaranjado.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Agilidad en las condiciones laborales, se concuerdan cosas nuevas con proyecciones que les dan alegría. Nuevas energías y revitalización dejando atrás preocupaciones pasadas. El amor con mejor manejo de las reacciones y posibilidades de conciliaciones.

Momento: de color vino.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE 22 DE NOVIEMBRE)



Escorpianos día especial para entrevistas, exámenes, proponer cosas o arreglar otras. Mucha iluminación con el intelecto impecable. Compromisos a cumplir que lo liberarán y sentirán que se sacan un peso de encima. Suposiciones en el plano afectivo innecesarias.

Momento: de color violeta.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Posibilidad de movimientos en el hogar que podrían ser mudanzas o arreglos. Buscan espacios nuevos y actividades nuevas para poder canalizar ideas y creatividad. Tramo nuevo en el área afectiva, acuerdan y concuerdan para mejorar las relaciones.

Momento: de color canela.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Sensación de vuelo propio en el área de las actividades. Planean objetivos y buscan poder lograr proyectos propios. Diálogos interesantes con personas de su entorno afectivo, de donde también podrían surgir propósitos. Liberación.

Momento: de color café.



ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)



Acuarianos día jupiteriano que los repleta de energía creativa y ansias por realizar sus deseos o proyectos en el área de las actividades. Posibles decisiones en el plano afectivo, revisarán lo que viven y lo que quieren vivir con sus parejas.

Momento: de color verde mar.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Si sienten que no tienen una buena vida, deberán trabajar emocionalmente sobre ello. Cuando uno está mal, es bueno anotar en una hoja cuántas cosas les gustan de la vida y apuntar a ellas. Siempre hay oportunidades. Ánimos.

Momento: de color magenta. HORÓSCOPO DEL VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Día de actividades variadas y con diligencias a tener que realizar. Podría haber planes diferentes en el área financiera, piensen bien las decisiones, utilicen más la racionalidad que el impulso natural de ustedes arianos.

Momento: de color oliva.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Jornada interesante en la que surgirán charlas positivas entre allegados. Podrían tener noticias sobre asuntos pendientes en el plano judicial. Busquen realizar los trámites atrasados y ordenar sus prioridades en el plano financiero.

Momento: de color marrón profundo.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Algo de dispersión en el área de las actividades. El cansancio es acumulativo y puede hacernos malas jugadas. Focalicen sus actividades con más atención. Las dudas que sientan en el plano afectivo, traten de canalizarlas a través de un diálogo oportuno.

Momento: de color granate.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Cancerianos cuidado con los excesos dietarios. Consumir cosas saludables nos fortalece en todos los campos de nuestro ser. Impulso para empezar a considerar encarar otros rumbos en el plano laboral. Creatividad y espontaneidad de ideas.

Momento: de color melón.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Viernes en el que podrían tener la sensación de. Aprovechen los momentos de este día atractivo. Las tareas desempeñadas en tiempo y espacio justos. Tranquilidad en las familias con buenas noticias y alivio de situaciones que los preocupan.

Momento: de color de color borgoña.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



El corazón latiendo sorpresivamente y de manera especial ante personas que sentirán que les generan atracción. Animarse a conocer a los demás es importante para los vínculos humanos. Finanzas con compromisos a cumplir o para negociar.

Momento: de color zafiro.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Librianos busquen organizar más sus tiempos. Podrían sentirse atolondrados y apurados. Llamados pendientes que deberían hacer los cuales traerían nuevas probabilidades en el plano laboral. Esquiven las respuestas desconsideradas en el amor.

Momento: de color azabache.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



No teman al ser observados. A veces la apariencia del escorpión es avasallante, pero hay días que flaquean y dudan de ustedes mismos. No es malo dejar de lado la omnipotencia o la sensación de siempre poder con todo. Relajarse y permitir el error.

Momento: de color cereza.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Arqueritos con un día de bastante movimiento en asuntos de papeles o de trámites importantes. Se aseguran hoy situaciones en el plano de las actividades que les darán alivio y alegría. Buscar es encontrar, aún no encontrando, siempre se puede seguir.

Momento: de color turquesa.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Interesante jornada cabritas para conseguir cosas que están necesitando. Podrían abrirse nuevas puertas o recuperar otras que parecían cerradas. Los tiempos siempre llegan, es parte del aprendizaje lograr asumir esto.

Momento: de color celeste.



ACUARIO (21DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Mayores posibilidades de equilibrar sus finanzas, en este día con ciertas reuniones o conversaciones. Busquen hoy consolidarse más en el plano afectivo, se podría sentir que es momento de decidir qué hacer con sus vínculos. Conciencia y respeto.

Momento: de color plateado.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Vacación mental piscianos con un día en el que las cosas podrían darse exactas y al gusto de ustedes. Intuición y seducción máxima en el plano afectivo y de relaciones. Economía con repunte y con posibilidad de ejecutar algunas compras.

Momento: de color dorado. HORÓSCOPO DEL SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Día con posibilidades de distender, así sea con poder descansar sin sentir obligaciones. Arianos poder darse los gustos es también importante. Día para poder sentarse a pensar y reflexionar sobre asuntos importantes.

Momento: de color amarillo oro.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Jornada con mucha actividad, aún para aquellos que estén en casa. Se mueven situaciones que requerirán de su tiempo. Paciencia con allegados, recordar que hay situaciones en las que tenemos que socorrer.

Momento: de color maíz.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)



Día para tratar de desentenderse de problemas de larga data. Silenciar también emite una respuesta. Buen momento para hacer limpieza en casa sacando lo que no sirve. Noticia que les traerá alegría y frescura disfrutando el vivir.

Momento: de color fucsia.



CÁNCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)



Luna y sol para los cancerianos que estarán ocupados con asuntos afectivos. Labor importante que proyectará oportunamente en el área de las actividades. Buen momento para tratar de hacerse un rato y poder hacer ejercicio.

Momento: de color melón.



LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)



Vibración interesante para poder terminar asuntos pendientes que competen al hogar. Modificaciones y arreglos que podrá ejecutar con alegría. Unión y compenetración en las parejas tanto nuevas como añosas.

Momento: de color amarillo pastel.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)



Los virginianos que estudian arribarán a una excelente evaluación sobre cómo está sobrellevando sus carreras. Pasión y vocación. Podrían llegar visitas inesperadas. La salud emocional algo irritable. Tranquilidad.

Momento: de color verde pálido.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)



Aprender a minimizar las cosas que pueden minimizarse, sería uno de los aprendizajes con los que deberían cumplir los librianos. Ser responsable con lo que se debe serlo, también es un deber. Equilibrarse.

Momento: de color rosa fuerte.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Alegría por superación de inconveniente de salud. Saber que la fortaleza de los escorpianos es condición del signo. Nuevo punto de partida en el plano afectivo. Realidad que amerita no volver atrás. Resolución.

Momento: de color rojo rubí.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Porción del día que los mantendrá ocupado por asuntos laborales. Son muchas las veces que podría haber resuelto un problema financiero, traten de no gastar y saldar deudas. Distiendan, miren las cosas lindas que les pasan.

Momento: de color aguamarina.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Libertad que se tomarían en este día aún con ocupaciones. Imprescindible tratar de distenderse y separar las cuestiones laborales de las emocionales. Manejarse con prudencia, siempre. Allegados con buenas noticias.

Momento: de color café.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)



Colorida jornada casi completa en la actividad que desarrollan. Crecimiento y control de la situación. Notará su evolución favorable en el campo de la salud. Los que fumen, es hora de dejarlo. Complacencia.

Momento: de color durazno.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Si bien es un día salpicado de emociones, deberá ocuparse de asuntos del área laboral que no podrá postergar. Hay momentos para todo, hoy podría ser también un día para poner en claro las ideas y proyectos.

Momento: de color marfil. HORÓSCOPO DEL DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Domingo para poder sentarse un rato y analizar hacia dónde van. A veces queremos abarcar muchas cosas, pero no siempre logramos que todas salgan bien. No se apresuren y tomen decisiones acertadas, las que más les den tranquilidad.

Momento: de color amarillo.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Taurinos tienen sus causas las emociones que están sintiendo. Dejen salir a la luz y pongan en palabras sus angustias. No tiene que ser un reclamo, sino una exposición de sus verdades. Domingo que les da respuestas esperadas.

Momento: de color púrpura.





GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Podría haber una aparición súbita de personas del pasado. Analicen bien qué cosas positivas pueden sacar de eso. Probarse y probar el ejercicio de los vínculos, no significa atarse. Hay ganas de mudarse, traten de ordenar bien sus papeles.

Momento: de color plateado.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Derivaciones de ciertas asperezas en el ámbito familiar. Reconozcan sus errores y adquieran una modalidad distinta frente a las circunstancias. Mucha intuición y certezas que podrían aplicar en asuntos que refieren a aspiraciones profesionales.

Momento: de color anaranjado.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Podría tener una conversación con familiares que aspiran a hacer negocios o proyecciones en conjunto. Revisen internamente si es para ustedes probable y beneficioso. El amor viene de la mano de alguien del pasado. Momento especial.

Momento: de color menta.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Novedoso lo que puede pasar en reencuentros internos con parejas que quedaron inconclusas. A la vez, sirve, todo sirve, para pensar y saber de uno. Se aventuran en proyectos más osados y creativos. Disfruten de su soltura nueva y sean quienes son.

Momento: de color turquesa.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Momento de transición en el aspecto afectivo. Mantengan reservas frente a conversaciones que podrían traer asperezas. Librianos hora de planificar realizar alguna tarea en la que lo creativo o artístico tenga su lugar en sus vidas. Sensación.

Momento: de color cian.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Incentivo y elección en la vida de estos intuitivos natos. Se proponen a ustedes mismos objetivos más claros y decididos en el área de las actividades. Funciona algo nuevo en ustedes generando expectativas casi espectaculares. Dense permiso.

Momento: de color azul Francia.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Decir la semana que viene, mejor la otra, o frases mentales que justifican la postergación de las cosas que tienen que hacer, es desde ya, negativo. Pónganse objetivos y muevan sus energías, tienen de sobra. Aprecio y buen humor en familia.

Momento: de color fucsia.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Puntos de vista distintos con cierta presión por parte de allegados. Tomen su tiempo y saquen sus propias conclusiones para poder decidir. Hay cosas que resolver en las parejas, no dejen pasar haciendo de cuenta lo que no es.

Momento: de color azul marino.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Ustedes aguateros son ideales para los cambios, decididos a eso y a dejar atrás las cosas del pasado. Es entonces un buen momento para retirarse de algunos vínculos. El silencio y la negativa de los demás, son también indicadores.

Momento: de color arándano.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Ejecuten esos llamados que no se animan a hacer. Cuando sentimos muchas ganas de decir algo, tomar fuerza para lograrlo es valedero. Las respuestas que reciban darán la verdad, y es esa la base de la vida. Caminen, respiren, observen lo bello.

Momento: de color celeste.