Luis Conte integrante de Los Linces, reveló en Elonce TV la clave del éxito

La banda musical Los Linces, se formó a fines de los años 60 en Concordia. Su su primer gran éxito fue en 1973; esto los llevó, al año siguiente, a una gira por Estados Unidos. A partir de ese momento y hasta la actualidad, siguen cosechando premios y reconocimientos."A los 13 yo forme mi primer grupo y cantábamos canciones éxitos del momento. En esos tiempo había una banda Los Cuatro Sonidos, que tocaban melódico y andaban muy bien, yo me había hecho bastante compinche", expresó aLuis Conte."Un día el bajista se va y me llaman medio de sopetón para que toque con ellos y me integré al grupo. En el 1965, en unos carnavales de Colon había otra banda de Concepción de Uruguay, que hacían covers de The Beatles. Cuando llegamos a Concordia, hablamos con la banda y decidimos restructurar el repertorio", dijo.Y agregó que "también decidimos cambiar el nombre, la idea era que todos llevemos opciones y elijamos uno. Cuando teníamos cinco seleccionados, buscamos el significado de cada uno y nos gustó Los Linces, debutamos con ese nombre el 24 de mayo de 1965, en el Club Centro Español".El momento clave del grupo "se produjo en 1973, nosotros grabamos el primer disco en el 70, se escuchaba en todo las radios del país, pero no fue el éxito que se esperaba"."En 1973 conozco personalmente a Palito Ortega, y en un asado me preguntó cómo le estaba yendo a Los Linces, entonces le conté que no estábamos teniendo el éxitos que esperábamos, y en ese momento él se ofreció a componernos una canción", contó Luis."Con esa canción llegamos al primer disco de oro y platino de Los Linces. Ahí comenzó el éxito del grupo y con lo que verdaderamente nos conoció el público".Show virtual del grupo "el 20 de septiembre a las 20:30 vamos a realizar un recitar en vivo a través de una plataforma, y se va a transmitir en todo América. Vamos a tratar la mayor cantidad de canciones y responder algunas inquietudes del público".