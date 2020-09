Murió el exministro nacional de Agricultura, Carlos Casamiquela: Tenía Covid-19

Carlos Casamiquela, ex ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, falleció este sábado a los 72 años como consecuencia del Coronavirus.



Casamiquela fue, además, presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) y Vicepresidente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).



Según pudo saber este medio, sus restos no serán velados. En las próximas horas se procederá a la cremación de los mismos, y se cumplirá con un pedido que realizó el difunto de arrojar sus cenizas al Río Negro. "Quiero que mis cenizas las tiren a las aguas del Río Negro en cualquier parte de su trayecto. Roca, Choele o donde se pueda", dejó por escrito en su última voluntad, Carlos Casamiquela, de acuerdo a lo que informó el INTA en un comunicado.



Casamiquela, nació en junio de 1948, en Viedma, provincia de Río Negro. Fue Ingeniero Agrónomo, por la Universidad Nacional de La Plata, donde se graduó en el año 1973. Obtuvo una Diplomatura en Desarrollo Económico Local de la Univeridad Nacional de General San Martín y la Universidad Autónoma de Madrid.



En 1974 ingresó al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. En 1980 inició su labor profesional en la Estación Experimental Agropecuaria Alto Valle del Río Negro, de la cual fue director entre 1984 y 1990. En 1990, asumió la Dirección del Centro Regional Patagonia Norte con sede en Neuquén. Entre 2003 y 2009, ocupó la Vicepresidencia del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Destacan su trabajo en el INTA Desde octubre de 2009 se desempeñó como presidente del INTA, ejerciendo también la presidencia de la Fundación ArgenINTA. Casamiquela colaboró en la formalización de programas de cooperación internacional con la Sociedad Alemana de Cooperación Técnica (GTZ), el Instituto Agronómico per l'Oltremare de Italia y la Universidad de Guelph de Canadá.



En el INTA, lo recordarán "con una mirada profunda sobre la articulación de los diversos actores del Estado y los organismos privados, y por mantener su vocación de promover el desarrollo integral del sector, para aumentar la competitividad de manera sustentable. También impulsó la capacitación y promoción del personal joven. La importancia de la regionalización y descentralización de los organismos públicos", destacaron los integrantes del organismo descentralizado en un comunicado.



Y además señalaron: "A la vez que fortaleció la presencia territorial del INTA en los lugares más remotos del país. Entre 2009 y 2013, el INTA logró algunos aportes sobresalientes en el campo del desarrollo tecnológico: desde la secuenciación de los genomas de la papa, el tomate, trigo, girasol ?entre otros? hasta la primera ternada clonada bitransgénica del mundo, Rosita Isa, pasando por la vacuna Bio Jaja contra el complejo tristeza bovina, la recuperación del memoria institucional durante la década del 70 y el desarrollo de maquinaria para pequeños productores ?Javiyú, Cañera, Reconquista, La Lola?, son un puñado de hitos institucionales de ese período".



Fue autor de más de 15 trabajos de investigación y experimentación y de siete informes técnicos, entre los que se encuentra el Proyecto de Reestructuración de la Actividad Frutícola Argentina (1986).



En noviembre de 2013 asumió como ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, en reemplazo de Norberto Yahuar. Lo acompañó como Secretario de Agricultura de la Nación, Gabriel Delgado.



Al conocerse la noticia del fallecimiento de Casamiquela, en las redes sociales destacaron su figura y enviaron las condolencias a sus familiares, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra; la presidenta del INTA, Susana Mirassou, y el actual titular del Senasa, Carlos Paz, entre otras personalidades de la política nacional y del mundo agroindustrial.



Además, expresaron sus condolencias y recordaron la figura de Carlos Casamiquela, el ex ministro de Agroindustria de la Nación y actual diputado por Formosa por la Unión Cívica Radical, Ricardo Buryaile, y el ex ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarquís. (Infobae)