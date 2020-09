Video: Escracharon a empleada pública que maltrató a beneficiario de Anses

Una trabajadora del Anses fue escrachada en las redes sociales luego de ser filmada maltratando a un ciudadano que llegó hasta las oficinas de Concordia para hacer un reclamo. "No no, reclamos no. Tenés que entrar a la página y seguir lo que dice", expresa la mujer frente al joven, mientras le cierra la puerta en la cara."Terminé la jornada. Por más que se muera uno frente a la puerta que llamen al cortejo fúnebre y se lo lleven", vociferó después la trabajadora, sin percatarse que estaba siendo filmada por otra usuaria que permanecía en el interior del edificio, al igual que otros tantos clientes que presenciaron la situación.

El vídeo fue expuesto en las redes sociales y provocó la indignación de quienes lo visitaron, pero lo más llamativo de todo es que la mayoría de los descargos no mostraban asombro alguno. Por el contrario, muchos usuarios reconocieron a la empleada y redactaron sus propias experiencias con ella y también con otros trabajadores de la repartición que en Concordia dirige Alberto Zadoyko.Vale remarcar que la función del organismo nacional es el pago de Jubilaciones y Pensiones, Asignaciones Familiares, atención y liquidación de la Prestación por Desempleo, Gestión y liquidación de la Asignaciones Universal por Hijo y por Embarazo para Protección Social, atención, información y gestión del IFE y PROCREAR, etc. Es decir, la atención al público se basa fuertemente en adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad.Finalmente, entre los comentarios posteados al pie de la filmación, puede verse etiquetado al ex concejal justicialista con el propósito de que "tome cartas en el asunto". Incluso muchos conocidos de Zadoyko afirmaron allí mismo haberlo notificado de la repudiable situación, publicó