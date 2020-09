"Quiero felicitar a mis colegas y pedirles que resistan", expresó una maestra

Rita Fernández es maestra y actualmente se desempeña como directora en una escuela, ubicada en un barrio vulnerable de la ciudad de La Paz.Se recibió en el año 2001 y comenzó su recorrido en la docencia en 2003, cuando viajaba 50 km. a Santa Elena para dar clases.Rita.Sobre su recorrido en la docencia, comentó que "Pase por muchas modalidades, siempre estudiando, pero siempre enfocada en el recorrido y la trayectoria de poder seguir avanzando en el camino de la educación"."De mis 16 años de antigüedad, llevó 6 o 7 en la modalidad de adultos, es gratificante porque los adultos tenemos mayores temores para decir que no comprendemos algo, tenemos vergüenza de decir que me equivoque y de la exposición.", dijo.Sobre la virtualidad, comentó que "es algo que se propuso hace tiempo, hace años que se aplican programas como el Conectar igualdad, para acercarnos a esa práctica.Pero sin duda es un antes y un después la virtualidad en la escuela"."Los aprendizajes en esta profesión son mucho y depende en que rol te desempeñas. Yo estuve en el aula, en la secretaria, también fui bibliotecaria y hoy en día estoy en la dirección.", comentó.Y agregó que "lo que está pasando nos deja mucho aprendizaje, sobre todo en lo humano.".Cada 11 de septiembre se celebra el Día del Maestro en conmemoración a fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, considerado "el padre del aula", debido a la gran labor que desarrollo en torno de la educación en nuestro país.En este día "quiero felicitar a mis colegas docentes por esta labor de poder enseñar y aprender., porque no encontramos los recursos para poder realizar las cosas, pero empleamos estrategias para no perder el vínculo con el alumno, que es lo más importante."., finalizó.