Ando Cantando, mini serie entrerriana llega a la pantalla de México

Ando Cantando, la serie -ganadora del Concurso de Ficciones Juveniles y financiada por Contenidos Públicos Sociedad del Estado-, es producida por Germán Berger y dirigida por Guillermo Berger desde El Buey Solo Contenidos. El guión es de Lucía Möller. Esta grabada en Colón, cuenta con un gran elenco. En poco tiempo esta serie llegara a la pantalla de México.



Juliana Gallipoliti, Oscar Villalba, Julian Cerati, Sol Premat, Nicolás Di Pace, Antonella Carabelli, dialogaron con Elonce TV de que se trata la serie y la experiencia de filmar en Entre Ríos.



Ando cantando es una historia de adolescentes. Lo que más le gusta en la vida a Ana y Lucho es cantar con su banda. Y están muy cerca de subir por primera vez a un escenario en el festival de fin de año de su escuela. Pero los miedos de Ana y la aparición de Delfina, la chica más popular del curso, pondrán en peligro el debut. Ana deberá vencer sus miedos. Solo así sucederán las cosas emocionantes con las que sueña.



La ficción refleja esa etapa de transición donde no se es niño ni adulto, y que está llena de búsquedas y contradicciones: a Ana le gusta cantar pero no se anima, a Julia le gusta Andrés pero no se lo dice, Lucho escribe canciones pero no las termina, Delfina necesita ser el centro de atención y Moreno gusta de Ana, pero también de Delfina.



Con todos estos conflictos, estos seis amigos atraviesan su adolescencia en una ciudad del interior del país, donde subir a la bici para ir a una fogata en el río con amigos es la regla y no la excepción.



La mini serie está disponible en la plataforma Contar.



