Las provincias inician campañas para prevenir el dengue

Institucionales La comuna inició la campaña de prevención del dengue

Una decena de provincias, especialmente del centro y del norte del país, iniciaron campañas de prevención para combatir el dengue luego del brote del verano 2019-2020, "el de mayor magnitud que se haya registrado hasta el momento en la Argentina con 58.889 casos", según el más reciente Boletín integrado de vigilancia elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación.El reporte nacional indica que durante la temporada 2019-2020, "las regiones Centro y NOA aportaron la mayor cantidad de casos, con más de 22.500 y 22.000 casos de dengue, respectivamente", mientras que el noreste del país sumó un menor número de notificaciones.Es por eso que las provincias de Buenos Aires Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero, Formosa, Neuquén y La Pampa comenzaron en estas semanas a implementar campañas para prevenir la enfermedad a través de tareas de detección, fumigación, descacharrado y difusión para evitar la circulación del mosquito vector, el Aedes aegupti.La provincia de Buenos Aires diagnosticó en lo que va del año 5.819 casos de dengue y en los próximos días se iniciará, tal como se hace habitualmente, la campaña de prevención de la enfermedad.Lo propio comenzó a hacer la municipalidad de La Plata, que despliega una campaña de concientización sobre el dengue en los barrios para evitar la circulación del mosquito vector de la enfermedad, tras constatar un total de 223 casos en la capital bonaerense desde el inicio del año, de los cuales 25 son importados y 198 autóctonos.Si bien no se estableció una fecha precisa, está previsto que en las próximas semanas se inicien los monitoreos aédicos con los que personal especializado detecta criaderos en los domicilios particulares y colaboran con la prevención.También la municipalidad de Rosario, a partir del área de Epidemiología, anticipó hoy a Télam que, en pleno pico de la pandemia de Covid-19 en la ciudad, ya se preparan de cara al brote de dengue en la próxima temporada.Epidemiología recordó a la ciudad este mediodía, la importancia de mantener los trabajos de remover el agua estancada, y mantener la higiene en los hogares, ya que, según los últimos datos arrojados por la municipalidad en junio, la ciudad alcanzó los 1342 casos en lo que va del 2020.Por su parte, desde el Ministerio de Salud de Entre Ríos informaron hoy que trabajan en un proyecto de ley para crear un "Plan Rector de lucha y prevención" contra el mosquito y del dengue, zika y chikungunya.Además, municipios como Paraná y Concordia, entre otros, iniciaron planes de detección y prevención, fumigación, desinfección, limpieza, desmalezados y descacharrando para evitar reservorios de agua en donde se crían los mosquitos.En Entre Ríos se registraron más de 600 casos de dengue; y la ciudad de Gualeguaychú, y otras de ese departamento y de los departamentos Nogoyá y Paraná, fueron consideradas como "zona endémica de transmisión de dengue".Más al norte del país, en Jujuy, la vigilancia epidemiológica del dengue es ampliada e intensificada durante todo el año, dada sus condiciones climáticas y geográficas que favorecen la proliferación del mosquito transmisor de la enfermedad.En el actual período, la provincia alcanzó un récord de infecciones de dengue, 4.933 casos, la mayoría de ellos (2.753) localizados en el departamento de San Pedro, con circulación viral de transmisión sostenida, según el último reporte oficial.Más allá de la situación de emergencia que se atraviesa, varios municipios en coordinación con la provincia vienen desarrollando campañas informativas y de descacharrado en los barrios: "Se trabaja en la búsqueda activa de casos como principal herramienta", dijeron desde la Subdirección de Epidemiología provincial.También desde el Ministerio de Salud de Catamarca se presentó a mediados de agosto la "Campaña de Descacharrado de Invierno", que consta de descacharrado, desmalezamiento, concientización, difusión de información y fumigación en distintos barrios y viviendas de la provincia como principales actividades en la lucha contra el dengue.El director de Control Integrado de Vectores y Zoonosis de Catamarca, Rosendo López, remarcó que el descacharrado "debe realizarse en forma conjunta desde Salud con todas las instituciones de los municipios ya que la concientización de la gente es primordial", en referencia a la campaña realizada durante el verano pasado.Catamarca tuvo desde diciembre de 2019 hasta hoy 365 casos, lleva 3 meses sin casos y no registró fallecidos.En Santiago del Estero, ya se comenzó a trabajar y delinear estrategias en las diferentes ciudades, a través de la Unidades Centinelas para combatir y evitar el dengue, según dijo a Télam la directora del área Enfermedades Transmisibles por Vectores del Ministerio de Salud provincial, Sandra Seú.En Formosa, el Gobierno de la provincia realiza fumigaciones espaciales tanto en la ciudad capital como en diferentes localidades para prevenir el dengue, al tiempo que el municipio capitalino lanzó un programa de descacharrado domiciliario para prevenir la reproducción del mosquito vector de la enfermedad y ya sacó mas de 2 millones de kilogramos de residuos no convencionales en mas de 50 barrios, informaron desde el municipio.En Formosa, este año se registraron más de 4000 casos de dengue, aunque en las últimas semanas no hubo reportes.Aunque presentan climas más fríos también Neuquén y La Pampa trabajan en la prevención del dengue.El área Ambiental del Ministerio de Salud de Neuquén informó que "de 2009 a 2016 se realizó vigilancia entomológica durante el verano con trampeos en lugares estratégicos y no se ha encontró circulación del mosquito Aedes en la provincia".En La Pampa, por el momento no hay circulación del mosquito que porta el virus, de manera que todos los trabajos del área de Salud y de Epidemiologia de la provincia se fundamentan en la prevención y concientización sobre los cuidados en toda la población.Desde Epidemiología se lanzo la campaña "Patio Limpio", que consiste en eliminar agua y llenar huecos de árboles, paredes y letrinas, mantener tapados todos los tanques que contengan agua, cambiar cada tres días el agua de bebedores de animales, mantener limpias y cloradas las piletas de natación, desmalezar los patios y eliminar residuos inservibles que puedan recolectar agua.