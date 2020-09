Hicieron una caravana para saludar a la seño y le dejaron regalitos en la puerta

Pasado el mediodía de este viernes, día en que celebra el día del maestro, una caravana de autos, con globos y bocinazos, irrumpió en el Barrio 48 Viviendas, de la ciudad de Concepción del Uruguay. En los vehículos se desplazaban padres con sus hijos que tenían como propósito, rendir homenaje a Griselda Guette, maestra del 4to grado de la escuela Don Bosco.La docente se vio sorprendida por el ruido frente a su casa, y al salir a la puerta vio el desfile de numerosos autos decorados, con sus alumnos saludándola.Lágrimas de sorpresa y emoción corrieron por las mejillas de Griselda, que tapaba su rosto con las manos diciendo que quería abrazarlos a todos. Mientras los niños y niñas bajaban de los autos y dejaban sus regalos en la vereda, los padres saludaban y agradecían a la docente.La emoción se apoderó de todos en el barrio y no era para menos, sin dudas esta demostración de cariño y respeto llena el alma de alegría."No tengo palabras para lo que pasó. Estoy muy agradecida por todo esto que no me esperaba. Agradezco a los padres que nos dejan a sus hijos, nosotros hacemos todo lo que podemos de corazón. Siempre nos sentimos acompañados. Trabajo hace doce años en Don Bosco en los grados cuarto y tercero. Agradezco a mis compañeras y directivos, en un año muy difícil que nos enseñó muchas cosas. Siempre encontramos la manera de salir adelante y mirando las cosas positivas y superando las que no lo son", dijo la docente al sitio 03442.