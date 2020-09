Día Mundial de Prevención del Suicidio: "No hay que quitarle peso a un problema"

El 10 de septiembre es el Día Mundial de la Prevención al Suicidio. En esta fecha se busca concientizar sobre la importancia de esta problemática y como prevenirla."Este día se utiliza para hablar del tema y promover que las personas que necesitan ayuda puedan pedirla", informó una psicóloga, Paula Martínez, aEn este sentido la profesional indicó que "hay que entender que las personas que intentan quitarse la vida, son aquellas que están sufriendo, por ello siempre debemos estar dispuestos a escuchar, y no a juzgar"."Debemos estar atentos a los mensajes que dan esas personas, por ejemplo, a través de las redes, no podemos desvalorizar un problema, porque todos reaccionamos de maneras diversas ante una situación", indicó.Y continuó: "Hay veces que se le resta importancia a los problemas de los jóvenes, y no es lo correcto, porque si esa persona está mal y para ella si representa una situación compleja debemos ayudarlo"."El suicidio es multicausal, depende del contexto, y de las situaciones, cada persona es un mundo y afronta como puede sus problemas. Se observan muchos casos en adolescentes cuando terminan la escuela secundaria, hay chicos que no saben cómo afrontar el qué hacer. Esto sucede porque los jóvenes tienen muy poca tolerancia a la frustración", explicó.A su vez la profesional señaló que es muy importante poder escuchar cuando una persona cuenta que atraviesa un problema y poder decirle que esa situación no durará para siempre, "son momentos de tristeza que se van a terminar. Debemos saber pedir ayuda", sumó."En nuestra provincia el porcentaje respecto al 2019 disminuyó, pensamos que se debe a que como las personas se encuentran acompañadas, están más contenidas", relató Martínez.De todos modos, "en pandemia hay muchas personas que la están pasando mal, sobre todo las que son sociables".Al finalizar dijo: "Cuando una persona está inmersa en una situación compleja debe pedir ayuda, eso es algo que salva vidas".