Primer Auto Concierto en Concordia: "Será un show seguro y para disfrutar"

Se llevará a cabo el primer Auto Concierto en la playa de estacionamiento del Centro de Convenciones de Concordia, con la presentación de "Solos al Piano". El evento será este domingo con entrada gratuita. Se brindarán dos shows en los que podrán asistir 25 vehículos en cada uno."Hace más de dos meses que venimos trabajando para concretar esta idea siempre bajo las medidas de seguridad e higiene", indicó uno de los organizadores, Marcelo Coutinho, aSe realizarán dos funciones en el mismo día, la primera será a las 17 y la otra a las 18:30. En cada espectáculo podrán ir hasta 25 vehículos. Los participantes podrán escuchar el espectáculo a través de una emisora de FM."Hay un protocolo, las personas deben inscribirse de manera online, no se van a generar filas, ni aglomeraciones. Los shows durarán media hora, y las personas no podrán bajar del vehículo bajo ninguna circunstancia", sumó."Esta prueba piloto esperamos que sea el inicio de un ciclo de autos conciertos, y apelamos a la responsabilidad de las personas que se anotaron apara ir, que asistan y cumplan con los protocolos", añadió Coutinho.En este sentido, explicó que "no fue fácil de lograr, nos ayudó mucho que en nuestra ciudad la situación sanitaria está bastante controlada"."Es una necesidad que tiene el artista de expresarse y el público de disfrutar. Por eso hay que empezar a hacer cosas seguras a la vista de todos", culminó.