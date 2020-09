Si Rosario llega a 1000 casos por día, "no hay sistema que aguante"

"Si llegamos a los mil casos diarios sería terrible, no hay sistema de salud que lo aguante", reflexionó ayer Roberto Villavicencio, titular de la de la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de Rosario, quien hizo esta advertencia teniendo en cuenta que si no se logra detener la curva ascendente de contagios en la ciudad ese número se alcanzará en poco más de una semana, ya que el tiempo de duplicación es actualmente de diez días.



El médico se mostró preocupado por la situación epidemiológica que es está dando en Rosario, que oscila en los 500 casos confirmados por jornada. Una inquietud que comparten todos los integrantes del sector, que se declaró en estado de alerta.



La ocupación de camas críticas de más de 20 instituciones privadas de la ciudad entró en zona roja.



"Está libre entre el 20 y el 30% de las camas críticas. Esto es justamente lo que ampliamos con inversiones económicas y previsiones de todo tipo durante los primeros meses de la pandemia. Si no hubiésemos hecho esas transformaciones, hoy, con 500 contagios por día, ya estaríamos colapsados", sostuvo el profesional y admitió que ya no es posible continuar con la ampliación de la capacidad del sistema privado: "Es muy difícil, estamos al límite de nuestras posibilidades en ese sentido. Todavía podemos dar respuestas, pero es imprescindible que la curva de contagios empiece a bajar", remarcó.



Es que preparar nuevas camas de terapia intensiva en un sanatorio, clínica u hospital implica no sólo los recursos tecnológicos y físicos sino los recursos humanos capacitados, y ese es uno de los puntos más sensibles.



Entre el 12 y 14% del personal que se desempeña en el sector privado no está asistiendo a sus trabajos porque quedó exceptuado durante la pandemia por diversos motivos: edad, enfermedades pre-existentes, personas que quedaron al cuidado de niños o mayores. A ellos se suman los agentes que se contagian Covid-19 o se aíslan por ser contactos estrechos todas las semanas (hoy representan el 4% de ese grupo).



"El tema de los recursos humanos es crucial. Y en camas críticas la necesidad de personal capacitado y la demanda de esos profesionales es muy diferente. Por ejemplo, una enfermera que asiste a pacientes en camas generales puede atender entre 8 y 12 camas en un turno de 8 horas (controles de temperatura, cambio de sueros, etc), pero en unidad de terapia intensiva puede abarcar a la mitad de esos pacientes, porque obviamente las necesidades de esas personas son otras", puntualizó Villavicencio.



Previsiones



El médico dijo que, como sucede en todo el país, es insuficiente el número de médicos terapistas y de kinesiólogos especializados que trabajan en áreas de cuidados intensivos.



"Vimos venir la curva de ascenso, sabíamos que iba a llegar y que Rosario, al estar tan próximo al Amba (área metropolitana de Buenos Aires), podía tener una situación compleja, por eso nos preparamos", dijo el presidente de la Asociación de Clínicas, quien está al frente de Grupo Oroño, entidad que hace unos meses inauguró un sanatorio especialmente dedicado a Covid. Por entonces, cuando casi no había casos en Rosario, pudo parecer una medida hasta exagerada, pero hoy, a la luz de la realidad, contar con un espacio exclusivo para personas con coronavirus es un plus vital.



De hecho, todas las instituciones del sector modificaron sus espacios en cuanto a cantidad de camas y ofrecieron capacitación al personal en el manejo de la pandemia. Casi todos sumaron agentes en sus filas. Sin embargo, la estrepitosa suba de contagios en la ciudad tiene en vilo a los directivos y al personal que cumple tareas en esos lugares.



"Con este nivel de contagios, cada día ingresan 25 nuevos pacientes con Covid a las UTI de los sanatorios, y el sector privado tiene en total 400 camas críticas. Si los contagios no se detienen, las complicaciones están a la vista", agregó Villavicencio y apeló al compromiso de los ciudadanos para que "entre todos podamos frenar esta suba considerable".



"La semana que viene, el lunes, el martes, deberíamos empezar a ver los resultados de las nuevas restricciones que impuso el gobierno provincial y local. Si seguimos al ritmo de hoy, los casos van a llegar a 1.000 en no mucho tiempo, y ese es un número incontenible en cuanto a los recursos, porque un centenar por día irá a cuidados críticos", explicó. Las personas que ingresan a una terapia suelen permanecer entre dos o tres semanas internados.



Recursos limitados



El vicepresidente de la Asociación de Clínicas, Rodrigo Sánchez Almeyra, dijo ayer que "los recursos de salud tienen un límite, por eso es necesario aplanar la curva".



El director del Sanatorio Británico señaló que las medidas que tomó el gobierno provincial "son las correctas en este contexto y es lo que estamos pidiendo: que la gente respete al aislamiento, el distanciamiento. Es fundamental que no genere reuniones sociales", enfatizó.



Las camas ocupadas en este momento son el 70, 80% del total. "Hubo una ampliación de la oferta prestacional de las instituciones privadas, porque si no estarían colapsadas", agregó el titular de la Asociación, Roberto Villavicencio. "Esas camas están ocupadas en un 50, 60% por patología Covid y el porcentaje restante por no Covid", señaló. "El personal contagiado es poco. No sobran agentes de salud, por eso hay que administrar los recursos humanos adecuadamente", destacó. "Queremos transmitirles a los rosarinos que queda el 20, 30% de camas, pero si cumplen con las medidas dispuestas por el gobernador, Omar Perotti, y la ministra de Salud, Sonia Martorano, va a alcanzar la oferta prestacional para todos y vamos a poder dar respuesta a los pacientes graves que necesiten estar en una internación en sala general o en camas críticas, única posibilidad de revertir la enfermedad y salvar vidas", señaló. (La Capital)