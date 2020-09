Instan a denunciar "juntadas" y retendrán autos usados para paseo en Diamante

La Comisión de Emergencia acordó nuevas medidas en la ciudad de Diamante, las cuales rigen desde hoy.



Indicaron que "hay preocupación por los distintos focos de contagio de Covid-19" y agregaron que "esta semana hubo un brote en la ciudad y en el departamento, que modificó la planificación del sistema de salud. Cerca de 90 casos positivos por Coronavirus, más de 400 vecinos aislados y algunos días de atraso en los resultados de los hisopados generaron mucha preocupación".



"Nos encontramos con una serie de casos por juntadas sociales", reconocieron las autoridades, recordando que las reuniones sociales y familiares se encuentran prohibidas. "Resultan el principal problema", afirmaron y sostuvieron: "No podemos permitir que unos irresponsables tiren por la borda el sacrificio y el respeto de muchos vecinos".



En consecuencia, se habilitaron números policiales para que los vecinos colaboren denunciando reuniones clandestinas. Podrán hacerlo al: 911 - 4981700 o 3434053757. Serán admitidas llamadas, datos vía texto, whatsapp con fotos y/o audios. Es de carácter anónimo.



Controles

Por otra parte, la Comisión de Emergencia resolvió finalizar con la etapa de "control en el acceso", por lo que a partir de este jueves se podrá transitar tanto por Strobel como por el cruce de Rutas 11 y 131.



El personal municipal, de salud y de Seguridad que prestan servicio en Diamante, continuarán con las tareas de concientización, control y prevención en distintos puntos de la planta urbana. De hecho, desde el último fin de semana recorren Diamante vehículos con sirenas patrullando los distintos barrios e instando al "quedate en casa".



Finalmente, se recalcó que "las reuniones familiares o sociales se encuentran prohibidas, y que ello incluye los paseos en vehículos. Quienes no forman parte de un núcleo conviviente o son personal esencial/exceptuado realizando sus tareas, no pueden circular por la ciudad". Adelantaron que se desalentarán esas prácticas y que "de ser necesario, se labrarán actas, se realizarán las multas correspondientes y siempre con la posibilidad de secuestrar el vehículo".