Santa Fe: Murió joven de 24 años con covid que no padecía comorbilidades

Sociedad Santa Fe es una de las provincias que más rápido duplica los casos de covid 19

Un paciente de 24 años falleció esta madrugada de miércoles de un paro cardiorrespiratorio en el Hospital Modular de Granadero Baigorria, tras permanecer internado por una neumonía fulminante provocada por el coronavirus. Desde la provincia precisaron que la víctima no padecía comorbilidades, razón por la cual hicieron una llamado a la población a la hora de cumplir con todas las medidas sanitarias de rigor."Ingresó hace cinco días al Hospital Modular de Granadero Baigorria con covid positivo y una neumonía de los cuatro cuadrantes, es decir, que estaba tomado todo el campo pulmonar, con una evolución desfavorable que en el día de ayer le provocó el fallecimiento", le confirmó ael director de 3º Nivel de Hospitales Provinciales, Rodrigo Mediavilla."Lamentablemente el avance de esta enfermedad es muy dispar, ya que el 80 por ciento presenta síntomas leves y otro porcentaje de la población padece estas características graves, producto de la respuesta inflamatoria grave y tan excesiva que impacta sobre el propio cuerpo y terminan provocando un paro cardiorrespiratorio", le explicó a La Capital Mediavilla, respecto a los motivos del deceso del joven paciente, quien no contaba con patologías previas.Mediavilla remarcó que este tipo de cuadros agudos "se han replicado en el mundo", por eso llamó a la población "a la conciencia social y la prevención" para bajar la curva de contagios y prevenir la enfermedad."Para los jóvenes de 24 años esto (el coronavirus) es una gripe, pero el 1 por ciento de la población genera este tipo de cuadros desfavorables, por lo tanto, hay que estar muy atentos", remarcó.Mediavilla consignó que en el Hospital Modular de Granadero Baigorria hay "un 85 por ciento de ocupación en camas generales y un 80 por ciento en terapia intensiva, lo cual hace un escenario crítico al cual hay que estar muy atentos e instar a la prevención y no relajar los controles de prevención previstos por el ministerio de Salud provincial".