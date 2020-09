Se reavivaron los incendios frente a Paraná y se observó gran cantidad de humo

A pesar que la altura del río repuntó unos centímetros y las lluvias que se registraron en jornadas anteriores, este miércoles,pudo registrar un incendio que ocurría en la zona de islas frente a Paraná.Gran cantidad de humo cubrió el cielo frente a los muelles de Bajada Grande, consecuencia de los incendios que estaban ocurriendo. Según se pudo observar por las cámaras de, las quemas eran de una magnitud considerable.Como ya se sabe, toda la región de humedales que comprende Entre Ríos, Santa Fe y parte de la provincia de Buenos Aires, está en alerta debido a la cantidad de hectáreas que se han quemado en los últimos meses. Es por ello que autoridades, nacionales y provinciales solicitan que no se realicen incedios en la zona, ya que es perjudicial para la flora y fauna de la zona.Si bien en las ultimas semana, gracias a las tormentas que ocurrieron en diversas zonas los incendios fueron menguando, pero aún quedan focos dispersos en toda la región.Este miércoles el incendio que se pudo apreciar por la pantalla de E, no fue mayor debido a que la velocidad del viento era solo de 7 km por hora por lo que no favoreció la expansión del fuego.Según indica el servicio meteorológico para este viernes hay entre un 10 y 40 por ciento de probabilidad de precipitaciones, lo que ayudaría a extinguir las quemas .