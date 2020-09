Se multiplican consultas para adoptar a beba apuñalada y abandonada en Misiones

Un mismo hecho revela paradójicamente la peor y la mejor cara de la sociedad. Por un lado el cruel abandono de una recién nacida y por el otro las múltiples consultas de personas que buscan darle un hogar amoroso.Sin embargo, el trámite de adopción es un proceso largo y complejo que incluye etapas de vinculación y adaptación. Para llegar a esta instancia el juez que interviene en la causa accede a los legajos de ambas partes (niño y potencial familia adoptante), que incluyen informes psicológicos y socioambientales, que le permiten evaluar y determinar qué es lo mejor para los niños.En cuanto a los trámites para ingresar al registro de adoptantes en Misiones, los aspirantes deben tramitar su inscripción al Registro Único de Aspirantes a la Adopción.Sobre los adoptantes no hay un requisito selectivo ya que pueden ser casados, solteros, en unión convivencial, pueden ser adopciones unipersonales o matrimonios igualitarios.1) Fotocopia del DNI del o de los Aspirantes: 2 primeras hojas.2) Fotocopia del Acta de Matrimonio (si fueren casados), o Constancia de Inscripción en el Registro de Unión Convivencial del Registro de las Personas.3) Certificado de domicilio expedido por la Policía de la provincia.4) Fotocopia certificada del Recibo de Sueldo, o Constancia de Ingresos del o de los Aspirantes.5) Fotocopia de la partida de nacimiento y DNI de los hijos. En el caso de hijos adoptivos anteriores, fotocopia certificada de la sentencia de adopción.6) Certificado de Antecedentes Policiales expedido en la Jefatura de Policía de la ciudad de Posadas, sito en Félix de Azara y Tucumán.7) Informe médico clínico acerca del estado de salud física del o los Aspirantes.8) Informe sicológico en original o fotocopia certificada, emitidos por sicólogos del Poder Judicial o cualquier otro organismo público; NO aceptándose informes emitidos por profesionales particulares. Se requerirá de cada postulante en forma separada, y luego del grupo familiar.9) Informe socio- ambiental original o fotocopia certificada, emitida por Asistentes Sociales del Poder Judicial o del Ministerio de Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud.- Toda la documentación en fotocopia deberá estar certificada por Juzgado de Paz o por la Policía de la provincia de Misiones.- La documentación deberá ser presentada en una carpeta, con una nota de presentación dirigida a la Defensoría de Cámara correspondiente, solicitando la inscripción. Deberá abonarse $30,00 (pesos treinta) en concepto de Fondo de Justicia, que se adquieren en el Colegio de Abogados.-No hay un tiempo de espera determinado. La inscripción actúa como condición necesaria para postularse pero no implica que todos los inscriptos resulten seleccionados.-Sí. No hay impedimento legal para inscribirse.-La ley no determina nada al respecto. No obstante, el postulante debe probar un ingreso suficiente para poder afrontar los gastos generado por la crianza.-No. Hay que contar con un lugar adecuado acorde a las necesidades de la niña, niño y adolescente.-No. El código Civil y Comercial de la Nación solo estipula un mínimo de 25 años de edad para inscribirse.