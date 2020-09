Estudiantina en Nogoyá: "Estamos en contra, no podemos dar un mensaje ambiguo"

Las autoridades municipales de Nogoyá llevan adelante desde hace una semana los festejos por la estudiantina. Esta celebración masiva, participan alrededor de 180 estudiantes del último año de la secundaria.Si bien, días pasados, el coordinador de Cultura del municipio indicó aque adaptaron todos los festejos para que se puedan desarrollar de manera segura y con todas las medidas de protección correspondientes, desde el COES local calificaron que preocupante esta celebración, ya que es un foco de contagios de coronavirus."Desde el COES local nos manifestamos en contra de esta reunión, el DNU presidencial, entre muchas cosas, establece que las reuniones sociales de determinada cantidad de personas están prohibidas", aseguró el director del hospital de Nogoyá e integrante del COES, Javier Ascua, aEste año la fiesta de la estudiantina cuenta con numerosas actividades en su mayoría al aire libre, y son televisadas con el objetivo de evitar que se concentren muchos espectadores. Entre los juegos que se realizan hay bicicleteadas, concursos de baile, radioteatros, búsqueda del tesoro, entre otros.

En este sentido, sentenció: "Más allá que en Nogoyá la fiesta de la estudiantina sea característica, desde el COES debemos dejar un mensaje claro, organizar una estudiantina donde tal vez se tomen las medidas de prevención, se torna un mensaje ambiguo, porque, consideramos que no es acertado"."Vemos esta situación con mucha preocupación, en su momento desde la Dirección Departamental de Escuelas nos consultaron si desde el COES habíamos emitido alguna opinión respecto de la realización de este evento, y dijimos que nunca habíamos tenido ninguna reunión"."Los jóvenes luego de estas actividades culturalesa. Además, transcendió la información que el 21 de septiembre están organizando una reunión masiva", sumó.Además, el director del hospital informó que "los jóvenes muestran impunemente a través de las redes sociales, las reuniones que llevan a cabo, hacinados, sin la protección correcta, consumiendo y compartiendo bebidas alcohólicas""El mensaje no puede ser ambiguo y contradictorio, debemos ser claros con las recomendaciones y acciones", aseguró Ascua.En la comunicación, el funcionario también hizo referencia a la situación sanitaria que atraviesa la localidad: "En los últimos días aparecieron casos de coronavirus, hay alrededor de 50 personas aisladas y otras 20 esperando los resultados de los hisopados, entre ellos personal de salud"."Hay dos enfermeras que dieron positivo y estamos a la espera de una médica que estuvo trabajando con pacientes covid-19 positivo", resaltó."En la sociedad se observa un relajamiento, no podemos aceptar que no se comprenda que lo más importante que podemos realizar en este momento es el aislamiento, ya que no tenemos ningún tratamiento para paliar esta enfermedad".