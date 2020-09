La llegada a América Latina de la vacuna contra el Covid-19 "podría retrasarse"

Sociedad Pausaron las pruebas de la vacuna de Oxford por posibles efectos adversos

La llegada a América Latina de una potencial vacuna contra el coronavirus podría retrasarse tras el anuncio del laboratorio AstraZeneca de una pausa en los ensayos. Así lo informó este martes el gobierno de México, partícipe en la producción con Argentina.AstraZeneca, que desarrolla la vacuna contra el coronavirus en sociedad con la Universidad de Oxford, anunció que un voluntario en el Reino Unido presentó una enfermedad aún no diagnosticada y por ello, cumpliendo con protocolos de seguridad, detuvo los ensayos de la fase 3 para que el caso sea revisado por un comité independiente.Se calcula que la demora puede ser de entre tres y cuatro semanas, aunque el gobierno mexicano no dio precisiones al respecto de los plazos.Pausar los ensayos de una vacuna "no es un evento inusual. La consecuencia puede ser que se retrase la llegada de la vacuna" a la región, dijo Hugo López Gatell, subsecretario de Salud mexicano, al ser interrogado en rueda de prensa sobre el impacto de este anuncio.México y Argentina acordaron con AstraZeneca producir de manera conjunta la vacuna que desarrolla el grupo farmacéutico sueco-británico junto a científicos de Oxford.Esta vacuna, de la que se espera producir unas 250 millones de dosis, sería distribuida al precio de costo en América Latina (unos 4 dólares), salvo Brasil, que tiene un acuerdo aparte.En la Argentina, la producción está a cargo del laboratorio Mabxiencie, del grupo empresario del Hugo Sigman. La fabricación del principio activo, sin embargo, está en una etapa preliminar. Desde ese centro le indicaron al diarioque ellos siguen "con la transferencia tecnológica igual a lo previsto".México colabora con otros laboratorios de Europa, China y Rusia en el desarrollo de las vacunas, si bien la de AstraZeneca es la única que ha garantizado su distribución en América Latina.Con 128,8 millones de habitantes, México acumula 68.484 personas fallecidas y 642.860 contagiadas de Covid-19 desde el inicio de la pandemia.