Modelo paranaense radicada en España contó como fue el regreso a clases

La modelo paranaense Eloísa Patat, está radicada hace muchos años en España. Actualmente vive junto a su marido, el basquetbolista Federico Van Lacke, y sus dos hijas, Isabella y Serena en San Sebastián.En diálogo con el programade, habló sobre cómo fue el regreso a clases, que se concretó este lunes en el país europeo, y cómo han vivido la "nueva normalidad" en una ciudad de 180.000 habitantes, donde la situación por el covid no es tan angustiante como en otras ciudades españolas."La vuelta fue muy buena, pero hay que tener en cuenta que venimos de todo el verano de hacer casi vida normal. A partir de fines de mayo empezamos a salir, y los meses siguientes hemos hecho un verano prácticamente normal, obviamente con todas las medidas de higiene, distanciamiento, mascarillas", indicó la modelo y dio cuenta que toda la familia estaba "muy entusiasmada" con el regreso a las aulas.En este sentido, dijo que lo más le importaba personalmente era que las pequeñas retomen la vida social, ya que el último trimestre lectivo lo habían hecho online.Sobre las medidas sanitarias que implementan en el colegio, Eloísa contó que desde el establecimiento les enviaron por email un protocolo de unas 20 páginas. A grandes rasgos, el mismo establece que los niños tienen que usar barbijos todo el tiempo, salvo a la hora de comer, al ingreso le toman la temperatura, pasan por una alfombra sanitizante y se echan alcohol en gel en las manos. Luego pasan a su pupitre que está espaciado respecto del otro."Muchos padres teníamos miedo de lo que pudiera ocurrir en el recreo, porque dentro del aula la maestra los controla, pero como la escuela es amplia, los cursos no tienen contacto entre sí", agregó Patat y señaló que cada aula tiene su propio baño y después de cada uso, el mismo alumno lo debe higienizar. Además "hay una media de entre 15 y 20 alumnos por aula", realidad que dista mucho de las escuelas en nuestro país.Sobre la reacción de sus hijas, dijo que "lo van naturalizando y es una responsabilidad más" y que se han ido adaptando al uso de las mascarillas y alcohol en gel, el lavado de manos y el no compartir o intercambiar juguetes o galletitas.Consultada respecto a cómo vivieron los meses de confinamiento, Eloísa expresó: "parece que eso pasó en otra vida. Tuvimos unos 60 días de aislamiento estricto, luego empezamos a salir por horas y deportes a la noche. A partir de mayo, ya podíamos salir libremente y empezó el calor. En junio y julio con la temporada de verano comenzó a haber más actividad y hubo mucho turismo nacional".Finalmente, y al hacer referencia al comportamiento de la gente, indicó que si bien "tontos hay en todos lados, se mantuvo la distancia. No hubo festejos de cumpleaños ni reuniones y mantuvimos nuestro círculo social super cerrado"."Cuando nos dieron la libertad de salir, se desmadró un poco la cosa, y como los bares estaban cerrados, la gente se juntaba en la playa, y hubo varios llamados de atención y patrullaje policial. Hay que tener sentido común, no te digo que te quedés encerrado las 24 horas, pero si restringir la vida social", reflexionó finalmente la modelo paranaense.