"Es imposible pensar en el Carnaval del País con distanciamiento social"

Ante el incremento de casos de coronavirus, lo que complica la situación sanitaria de las localidades entrerrianas, en Gualeguaychú analizan los números día a día para avanzar o no en la organización de la edición 2021 del Carnaval del País."La voluntad de los clubes es la de seguir apostando por el Carnaval, no bajamos los brazos y seguimos analizando el día a día cómo podemos concretar nuestro sueño y vamos a necesitar del apoyo de todos para lograrlo", aseguró ael presidente de la Comisión del Carnaval del País, Ricardo Shaller.Al aclarar que no está definida una probable fecha para la edición 2021, Shaller comentó que "se esperará un poco más para ver cómo evoluciona la situación sanitaria, que es lo más importante".

"Es imposible hacer un Carnaval con distanciamiento social"

"Nuestro gran público proviene de Capital y Gran Buenos Aires, con lo cual, como está la situación es muy complicado", lamentó el organizador al remarcar: "Tenemos todas las esperanzas de poder realizar el Carnaval pero tenemos que ver todos los factores que lo rodean".Consultado a Shaller por las expectativas, éste refirió que los clubes evalúan cómo se organizan y de qué forma pueden llegar a salir "pero siempre dependiendo de la situación sanitaria"."Es imposible hacer un Carnaval con distanciamiento social", sentenció en relación a que aún se desconocen los posibles protocolos para una eventual apertura de las actividades turísticas, lo que depende de Nación, después de Provincia y por último de un intendente."Son varias las condiciones que deben darse para la realización del Carnaval y algunas no están en nuestras manos; una de ellas es la situación sanitaria y lo otro es la cuestión económica porque la organización del Carnaval significa una erogación de gastos muy importante para los clubes que participan", explicó al recordar que la única vez que se suspendió el mega evento fue hace muchos atrás "por el cólera".