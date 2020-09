Concepción del Uruguay: Buscarán ampliar el Hospital J.J. de Urquiza

Martín Oliva es médico e intendente de Concepción del Uruguay. En diálogo con el programa Quién Dice Qué, de Elonce TV, habló sobre la situación en la ciudad y del sistema de salud en la provincia.



"Los médicos estamos acostumbrados a atender, a resolver el problema, a poner la cara y después analizar el marco salarial. Se habían hecho cosas pero falta. Bordet me acompaña en la decisión de ampliar el Hospital J.J. de Urquiza que atiende a la ciudad, a la región, la alta complejidad cardiovascular, neuroquirúrgica. Es un hospital que brinda muchas prestaciones", dijo.



En ese sentido, manifestó que "queremos que haya más espacio para internación, para los residentes, un Área de Cuidados Críticos".



Sobre la situación epidemiológica, manifestó que "actualmente en Concepción del Uruguay tenemos 11 casos activos. Cuando nosotros hablamos de porcentaje probable, camas disponibles y demás, tenemos que saber cuántos casos activos tenemos, no el número total. Si tenemos 500 casos activos en cualquier lugar, los que requieren de asistencia mecánica respiratoria son por ejemplo 12 casos. Por eso siempre hay que hablar de casos activos".



"No tiene que haber circulación innecesaria ni reuniones no hay contagios. La duplicación va a ser buena. Si tenemos casos activos, el 5% va a ser el que requiera unidad de Cuidados Críticos y el 2,5% podría necesitar un respirador", agregó.



Asimismo, remarcó que "cada vez que aparecía un caso bloqueábamos excesivamente a todos los contactos de cada caso activo que íbamos teniendo. Les hacíamos un seguimiento. Hasta que la curva no esté plana igual estará el riesgo". Elonce.com