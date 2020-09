La OMS "declaró a la obesidad como pandemia hace mucho tiempo"

El exceso de peso es algo que preocupa a las personas y profesionales en época de pandemia. Es importante un trabajo interinstitucional y la educación alimentaria continua para tratarla.



"Hace muchos años que el Ministerio viene haciendo una encuesta de factores de riesgo, en la cual se mide el peso corporal, entre otras cosas. Es algo que se hace prospectivamente y los últimos datos que tenemos son del 2018 y pre pandemia", expresó a Elonce TV Virginia Busnelli, especialista en nutrición.



"Estamos seguros que esos datos van a empeorar, pero hasta ahora sabemos que el 66% de la población tiene exceso de peso. Esto incluye tanto el sobrepeso, como la obesidad. El índice de masa corporal es un nivel de referencia, que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS), dijo.



Y agregó que "este índice se mide haciendo una división, poniendo en el numerador el peso y en el denominador la altura al cuadrado. Por ejemplo, una persona pesa 68 kilos y mide 1.68, la operación de que debe hacer es 68 dividido 1.68X1.68".



Si el resultado "te da entre 25 y 30 es sobre peso, más de 30 es obesidad, más de 35 es obesidad de grado 2 y más de 40 es obesidad mórbida. Un profesional puede saber si el paciente tiene exceso de grasa, sin compararlo con un deportista, pero no discierne por el peso".



La doctora, remarcó que "la obesidad es una enfermedad crónica, es decir que un paciente con problemas de peso, tiene esta enfermedad hace mucho tiempo. El tratamiento nunca puede ser una dieta que no pueda sustentar más de dos meses".



"Las dietas estrictas, las restricciones y los polvos mágicos, no son una alternativa para tratar esta enfermedad. La obesidad, hace muchos años que fue declarada pandemia por la OMS, esto quiere decir que tiene que ser tratada por un médico y que tiene un tratamiento igual que la hipertensión, la diabetes, etc", indicó.



Al respecto dijo: "Una obesidad no se cura cuando un paciente vuelve a tener un peso normal, porque es algo crónico. Si un paciente tiene un fármaco aprobado para esta enfermedad, es algo que va a tener que tomar toda la vida, sumándole a su plan alimentario y sus cambios de hábitos".



Sobre los hábitos, mencionó que "no se adquiere a los 21 días como dicen, sino que es algo que se incorpora por repetición, como uno aprende a lavarse los dientes. Todos los individuos somos emocionalmente distintos, entonces los hábitos se da través de la insistencia, que sea algo paulatinamente, que uno entienda cuales son los beneficios".



La obesidad "tiene causas genéticas, emocionales, ambientales. No es porque el paciente tiene mente de gordo", señaló. La pandemia y los niños "Los adultos siempre emitimos emocionalidad a la hora de comer, muchas no comemos por hambre energético, sino por hambre emocional. Evitar que los niños coman en estos tiempos por aburrimiento, conlleva una educación y unos tutores informados y muy presentes", comentó.



"No hay que hacer grandes restricciones, no ponerlos a dieta y tratar que los niños se distraigan con otras cosas", recomendó la especialista en nutrición.



La obesidad es una enfermedad "multicausal, el comer mucho y movernos poco genera un almacenamiento en forma de grasa, que predispone el exceso de peso. Pero también están los genes, hay un 5% de la población que nunca va a ser obeso".



"También está la epigenetica, es decir lo que el ambiente genera sobre la genética. Hay persona que toman fármacos que puede generar exceso de peso. Pensar que la obesidad se genera por comer mucho y moverse poco, es no terminar de entender la enfermedad", finalizó.