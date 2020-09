Día Mundial del Pelirrojo: Datos curiosos sobre el 1% de la población mundial

El origen del mito de la "mala suerte"

Cada 7 de septiembre en todo el mundo se celebra el Día de los Pelirrojos, una festividad que nació para reconocer a todos los "colorados" que representan el 1 por ciento de la población mundial."El festejo fue impulsado por un fotógrafo holandés que quiso retratar a la mayor cantidad de personas pelirrojas ya que una periodista internacional había dicho que los colorados nos íbamos a extinguir en 100 años", relató el fundador de Pelirrojos Club, Omar Fornataro, aSobre por qué las personas nacen con el color de cabello rojizo, contó que "corresponde a un gen hereditario que se puede llegar a transmitir hasta por seis generaciones. En mi caso mis tatarabuelos son pelirrojos, pero mis padres no".Si bien se sabe que en países como Escocia, Irlanda e Inglaterra es donde se encuentra la mayor cantidad de personas pelirrojas del mundo, "en", afirmó."El 13 por ciento de Escocia tiene el pelo rojo, en Irlanda es un 11 por ciento, en Gran Bretaña un 6 por ciento", contó Fornataro."En Asia y África casi no hay pelirrojos, pero hay una mutación genética que se ha dado en los últimos tiempos y aparecieron", sumó.Ahora bien, por qué el color verde: "Las personas que saben de moda y colorimetría afirma que tanto el color verde como el azul son los que mejor combinan con nuestra piel. En Argentina usamos el verde como símbolo, pero eso varía según la nacionalidad. En Irlanda por ejemplo utilizan el anaranjado".Según mencionó el fundador del club de los pelirrojos, "la historia de la mala suerte viene desde la época del Imperio Romano cuando intentó expedirse al noroeste de Europa, pero no lo lograron ya que los vikingos los derrotaron muy rápidamente"."Entonces como una manera de justificar este hecho ante sus superiores, dijeron que los vikingos eran seres poseídos por el demonio con características singulares", sumó.Esta creencia se reprodujo en todo el mundo y es común que todavía se trate de "mufa" a las personas pelirrojas."En nuestro país no hay discriminación, si cargadas, y demás, pero todos sabemos que son tonterías", culminó.