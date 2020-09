Junto a la docente que es bombera, armaron un micro radial sobre las quemas

Proyecto institucional

Producción de radio

Aprendizajes

Es docente, bombera y armó con sus alumnos un micro radial sobre las quemasRomina Couselo da clases en la Escuela Tomás Espora, institución que cuenta con un espacio de radio."Seño, está todo lleno de humo", fue lo primero que escuchó de sus alumnos de séptimo la profe Romina Couselo. Ella, docente y bombera voluntaria en Ricardone, les devolvió una pregunta: "Y ustedes qué saben del humo". La idea era hablar de la problemática ambiental, pero a partir de las inquietudes de los chicos y chicas. Los incendios en las islas y sus consecuencias ecológicas fueron el punto de partida de un trabajo de investigación que comenzaron a hacer estudiantes de séptimo grado de la Escuela Nº 1.254 Comunidad de Aprendizaje Tomás Espora, quienes realizaron un micro radial que se escuchó por FM Aire Libre, FM Latina y LT8."Mi objetivo para séptimo grado es que mis alumnos terminen la primaria sabiendo fundamentar, argumentar su postura y lo que quieren expresar a los otros", dice la señorita Romina, contenta por la repercusión del micro radial sobre la quema de pastizales en las islas del Paraná realizado por sus chicos.Para saber qué es el humo y cómo puede afectar a las personas nada mejor que hablar con un bombero pensó Romina, que además de ser maestra es bombera voluntaria en la comuna de Ricardone donde vive. Un hecho que sumó un plus a esta historia porque la docente acercó a los chicos la posibilidad de entrevistar a sus colegas.Con este adicional de sus contactos, le propuso al jefe de bomberos de Ricardone charlar con los chicos y desde un primer momento estuvo predispuesto. También se propusieron hablar con las personas que estaban yendo a las islas para que les expliquen qué está sucediendo allá y cuáles son las consecuencias.Lo primero que hicieron fue investigar, luego trabajaron las guías de preguntas para hacer las entrevistas, todo bajo el seguimiento de Romina, quién se ocupó de conseguir los contactos del jefe de bomberos del cuartel de Ricardone y del destacamento de bomberos de Rosario. "Para ellos un bombero es un superhéroe así que no dudaron ante mi propuesta", dice la maestra.Todo el proceso de producción del micro y toda la comunicación fue por WhatsApp, porque la mayoría de los chicos no tienen computadora pero las familias sí cuentan con un celular, por eso se adaptaron a esa realidad. "Lo que quedó demostrado es que estas limitaciones no son las que nos tienen que parar", dice Romina. Ella ofició de mediadora entre sus alumnos y los entrevistados, reenviando las preguntas de los chicos y los audios de sus colegas bomberos. "A veces alguno de los chicos no tenía datos, así que yo lo llamaba con otro teléfono y le ponía en altavoz la contestación del entrevistado. Luego analizábamos la respuesta y acordábamos si hacíamos una contrapregunta", cuenta la docente.La tarea no se agotó ahí, todo ese material tenía que ser ordenado y así fue. La profe se ocupó de organizar todas las preguntas de sus alumnos y todas las respuestas de los bomberos en un detallado trabajo de edición. Esa grabación llegó a los chicos para su aprobación y luego de idas y vueltas, en conjunto concretaron el trabajo final.En las radios pudo escucharse: "En esta oportunidad vamos a hablar de la quema de pastizales que nos tiene sin descanso y sin respiro. Es terrible lo que estamos viviendo, ya vamos más de tres semanas con esta situación, y aún parece que la gente no toma conciencia, no sólo por las pérdidas naturales que es lo que más podemos evidenciar, sino por cómo impacta todo esto en nuestros cuerpos. Por eso hoy tenemos dos invitados especiales en nuestro micro, el jefe de bomberos de Ricardone y la bombera Carina Lobos de Rosario. ¿Queremos saber qué es el humo? Porque escuchamos que Rosario está cubierta de humo, pero ¿qué es?, ¿cómo se forma?, ¿de dónde proviene?". Así comienza el micro que los chicos de 7º de la Tomás Espora y la señorina Romina transmitieron a la comunidad.La producción de micros no es tarea nueva para la escuela de Superí y Casiano Casas. Desde 2007 la institución cuenta con un espacio de radio propio logrado en el marco del Programa Integral de Igualdad Educativa (Piie) y su uso forma parte del proyecto educativo institucional. Lo que sí hay que decir es que la pandemia trajo consigo una novedad, en la medida que hizo escuchar la voz de los chicos más allá del espacio escolar.Como la escuela no tiene una emisora que los reproduzca, sólo los escuchaban los alumnos y docentes de la institución. La exigencia de no presencialidad impulsó a la supervisora de sección María Ines Martínez a proponer algo nuevo: la difusión de los micros a través de las radios comunitarias de la zona.Los ejes temáticos fueron problemáticas medioambientales, efemérides y para el primer ciclo alfabetización a través de la literatura. En la escuela Tomás Espora, el eje de efemérides es abordado por los tres niveles, los más pequeños trabajan con literatura infantil, y las problemáticas medio ambientales quedan destinadas al 2º y 3º ciclo por ser temas mas complejos.Como el proyecto no es obligatorio en la medida que implica una tarea extra, la docente simplemente les transmitió la propuesta a sus alumnos de séptimo grado para saber quienes querían participar. Inmediatamente se conformó un grupo de interesados que se va agrandando cada vez más."Tenemos las problemáticas ambientales como propuesta para trabajar, pensemos de qué vamos a hablar", les propuso la seño, propiciando el consenso y que los temas a abordar sean compartidos y no una decisión unilateral. "Lo que siempre les transmito a los chicos es que éste es un espacio donde cada uno es libre de opinar, de elegir, de proponer y todo lo que eso conlleve", dice la docente. En el micro participaron diez chicos, pero se van sumando permanentemente otros porque se dan cuenta de la trascendencia del proyecto y porque se motivan mucho al escucharse.Fueron las chicas y los chicos quienes propusieron hablar de las quemas y del humo proveniente de las islas, una problemática cada vez más vigente que afecta a toda la región. Según una estimación de la agrupación El Paraná no se toca, el área afectada por los incendios alcanza las 200 mil hectáreas en todo el Delta del Paraná, lo que representa unas once veces la superficie de la ciudad de Rosario.Además del carácter participativo del proyecto, el trabajo logró atravesar todas las áreas curriculares, como la ubicación de las islas desde las ciencias sociales, la producción de una entrevista desde lengua, o imaginar desde plástica, como se ve quien está escuchando el micro para dibujar su rostro.La satisfacción de Romina excede lo estrictamente académico, porque sabe de los momentos difíciles que están atravesando muchos de sus alumnos y la alegría que este proyecto generó en ellos y sus familias. La Escuela Tomás Espora cuenta con comedor y muchos chicos están recibiendo la ayuda de los bolsones por la situación económica crítica que viven la mayoría de las familias. Antes de la pandemia los chicos tenían en la escuela jornada ampliada que incluía almuerzo y merienda. Muchos de los padres y madres de los alumnos trabajan en la informalidad o en changas, situación que se agravó por la pandemia, más allá de la ayuda que brinda el Estado. Para la docente, el micro también aportó en salir de esta realidad que no es para nada fácil y en enfocarse aunque sea por un ratito en otra cosa. "Ellos están anonadados y sorprendidos al pensar que hay un otro más allá de la escuela que no los conoce y los está escuchando", dice Romina.El micro creado fue trasmitido primero en FM Aire Libre, en FM Latina y también llegó al programa "Con la gente", que conduce Rubén Fraga por LT8. Los chicos empezaron a darse cuenta que no se trataba simplemente de enviar un WhatsApp para compartir esos audios entre ellos, sino que los estaban escuchando más allá de la escuela.Los estudiantes de séptimo de la Tomás Espora suman su voz, y al igual que la señorita Romina cuentan cómo vivieron la experiencia transitada y qué aprendieron de ella. "Lo que lo que más me gustó de esta experiencia fue que mis ideas y opiniones fueron escuchadas por muchas personas que no conozco", dice Brisa Alarcón. Morena Herrera cuenta que tenía mucha ansiedad de escuchar su voz y que aprendió a sacarse "la vergüenza, a hablar mejor y a leer más rápido". Joel Acosta también participa: "Lo que mas me gustó de esta experiencia es que pude mantener informada a la gente". Y acuerda con su compañera Morena en que haciendo el micro aprendió a vocalizar mejor. A Román Casco le encantó salir en las radios y hablar con expertos, y afirma: "Aprendí muchas cosas haciendo el micro, por ejemplo que no hay que moverse cuando estás grabando porque se escucha todo. También que cuando te trabás no pasa nada porque la seño lo puede cortar, que hay que practicarlo y hay que seguir". Martina Valenzuela aporta una mirada más poética y cuenta que aprendió que se puede soñar y hacer ese sueño realidad, y que "aunque la vida te golpea también te abraza". Kevin Florenza afirma que soñar es para todos y que con trabajo, estudio y esfuerzo los sueños se hacen realidad, y además "que los límites no lo pone la falta de Internet". Agustina Graneros dice que aprendió que su voz también se escucha aunque le de vergüenza grabar, y lo más importante: "Que mi opinión tiene valor".Los chicos y chicas de séptimo de la Escuela Tomás Espora aprendieron mucho más que ciencias sociales y lengua. Aprendieron a tener confianza en sí mismos, a no amedrentarse con los obstáculos, a que sus palabras tienen valor, y que hay alguien como la seño Romina que los respalda y los cuida. Y como si fuera poco, aprendieron a informar a la gente. (La Capital)