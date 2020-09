Catamarca vuelve a Fase 1: Hay unas 700 personas aisladas

Autoridades sanitarias de Catamarca decidieron que la provincia vuelva a la Fase 1 del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO), en momentos en que en su territorio unas 700 personas aisladas como casos sospechosos de coronavirus.



La decisión se toma en una provincia en la que apenas se acumulan 87 casos positivos confirmados de coronavirus, cinco de ellos este domingo.



No obstante, voceros del Comité Operativo de Emergencia (COE) local indicaron al sitio del diario El Ancasti que se notó desde el regreso de la provincia a la Fase 2 "que las personas han tomado pésimas decisiones personales al realizar reuniones sociales y no seguir adecuadamente las medidas de prevención en su vida social en general".



"Esta fase por ahora no tendrá un tiempo determinado y durará lo necesario hasta poder bloquear a todos los casos sospechosos generados por un puñado de casos positivos que se han manejado de una forma absolutamente irresponsable", explicaron desde el COE", explicaron.



Se espera que este lunes se precise, a través de un decreto del Ejecutivo provinciales, las actividades exceptuadas en la Fase 1.



La provincia sólo tiene 22 casos activos y 65 pacientes recuperados, mientras que la ocupación de camas de terapia intensiva es de 32 por ciento.