La Diputada Nacional Gisela Marziotta volvió a dar positivo por coronavirus

La diputada nacional Gisela Marziotta volvió a dar positivo en el análisis de coronavirus luego de casi un mes de haber sido diagnosticada por primera vez.Aunque ya tiene el alta porque no contagia, la legisladora del Frente de Todos porteño todavía siente malestar y escribió un largo mensaje en su cuenta de Instagram para comunicar el resultado del segundo hisopado en el control "post covid". Le habían diagnosticado la enfermedad el 12 de agosto."Hoy hice el control post covid. Les cuento que mi segundo hisopado volvió a dar positivo, estoy cerca de los 30 días de haber sido diagnosticada y no negativicé y si bien tengo el alta porque ya no contagio, los síntomas y el malestar todavía hacen que me cueste mucho muchas cosas. Lo que era tan simple como subir o bajar una escalera, ahora, por momentos, es una situación angustiante", escribió Marziotta.La diputada contó que se hizo una tomografía de pulmones para estudiar el avance de las heridas que deja el virus y afirmó que "están mejorando". El electrocardiograma y el análisis de sangre que se realizó también salieron "muy bien".La excandidata a vicejefa de gobierno porteño contó además que, así como hay personas asintomáticas, hay otros casos en los que las personas infectadas permanecen con los síntomas por mucho tiempo más, incluso después de recibir el alta."Este virus es mucho más complejo de lo que nos imaginamos y de lo que se sabe. (...) Como hay casos asintomáticos [también]hay casos que seguimos con síntomas por muchos días, semanas, incluso meses. A veces siento que estoy perfecta y que todo pasó y de pronto siento una opresión en el pecho y me empieza a costar respirar y tengo que parar, relajarme, que no es fácil en ese momento, y esperar que pase. Por momentos pierdo toda la energía y siento que el cuerpo no me responde, me mareo y tengo que recostarme y después de unos 30, 40 minutos de descanso, otra vez siento que todo pasó y puedo seguir", explicó Marziotta.Entre las secuelas que atraviesa, Marziotta relató que tiene "caída de cabello, falta de apetito y falta de aire" al hablar. Esas secuelas no se repiten en todos los casos, indicó en el mensaje de agradecimiento a sus seguidores."Espero ayudar en la toma de conciencia de que esto no es algo sencillo, no sabemos mucho y eso lo hace más peligroso todavía", dijo la diputada, quien contó que sus dos hijos de seis y diez años también estuvieron en aislamiento tras haber sido considerados positivos de coronavirus al ser convivientes -sin hacer el hisopado-."Ahora volvimos a una semi normalidad dentro del aislamiento porque todavía tengo algunos momentos que ya les conté pero volvieron los abrazos y los besos y ver películas los tres en la cama y hasta dormir juntos después de tantos días separados. Quedate en casa, ¡es tu obligación! No está bueno pasar por esta experiencia para saber de qué se trata", concluyó.