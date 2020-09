Por regiones, cómo es la ocupación de camas de terapia intensiva en Entre Ríos

Ciudad de Paraná y alrededores

Concordia, Chajarí y Villaguay

Concepción del Uruguay y Colón

Gualeguaychú

El Ministerio de Salud informó este domingo cómo es la situación de las camas de Terapia Intensiva en la provincia.Según supo, de 263 camas que hay en Entre Ríos, entre efectores públicos y privados, 141 están ocupadas actualmente, lo que representa una ocupación del 53,61%.En ese sentido, se supo que, en lo que respecta a los Servicios Críticos en la ciudad de Paraná, hay 85 camas entre el sector público y el privado, de las cuales 54 están actualmente ocupadas, lo que representa un 63,52%.En el Hospital San Martín hay 32 camas y están ocupadas 20, supo Elonce. En tanto, en el Hospital de la Baxada, se informó que hay 18 camas, de las cuales 15 están ocupadas.En el Sanatorio La Entrerriana hay 10 camas y 7 están ocupadas. En la Clínica Modelo son 12 las camas, pero 7 ya no están disponibles.En el Sanatorio Río hay 6 camas, de las cuales 1 está ocupada. En el Hospital Militar hay 7 camas, de las cuales 4 ya no están disponibles.En lo que respecta a la Región, se informó que el Sanatorio Adventista del Plata, de Villa Libertador San Martín, tiene 11 camas y 7 están ocupadas.El Sanatorio Parque, de Crespo, tiene 5 camas, de las cuales 4 ya están ocupadas.Costa Paraná, en tanto, tiene 6 camas y 4 ocupadas. El Centro Médico tiene 6 camas y 2 ocupadas.El Instituto Médico Privado cuenta con 6 camas y solo tiene 1 ocupada.En lo que respecta a las instituciones que brindan atención en la zona, la ocupación de camas UTI es del 37,3%. De 54 camas hay 20 ocupadas.En el Hospital Masvernat, de Concordia, hay 22 camas, de las cuales 8 fueron ocupadas. En el Sanatorio Garat hay 10 camas y 6 ocupadas. En el Sanatorio Concordia, de 10 camas y 2 ya no están disponibles.En la Clínica Unión, de Chajarí, hay 4 camas y 2 fueron ocupadas.En el Sanatorio Americano, de Villaguay, hay 8 camas, de las cuales 2 fueron ocupadas.En esta zona hay una ocupación de camas UTI del 60,46%. De 43 camas, hay 26 ocupadas.Según supo, en el Hospital J.J. Urquiza, de Concepción del Uruguay, de 13 camas hay 10 ocupadas. En la Cooperativa Médica las 10 camas que hay están ocupadas. En la Clínica Uruguay, de 8 camas hay 4 ocupadas.En el Hospital San Benjamín, de Colón, de 6 camas solo 1 está ocupada. En el Sanatorio Médico Quirúrgico, de 6 camas hay también 1 ocupada.En este departamento la ocupación de camas UTI es del 48,93%. De 47 camas hay 23 ocupadas.En el Hospital Centenario, de 16 camas hay 10 ocupadas. En el Hospital San Antonio, de 11 camas hay 3 ocupadas.En el Sanatorio San Lucas, de 7 camas hay 4 ocupadas. En el Sanatorio Jeannot Sueyro, de 6 camas hay 2 ocupadas.En la Clínica Pronto, de 7 camas hay 4 ocupadas.