Julieta Riera cumpliría 25 años: "Christe está en su casa y nosotros sin ella"

Dario José Riera, el papá de Julieta Riera, pide justicia por el femicidio de su hija, en el día en que la joven cumpliría años.



"Un día como hoy, de 1995, en la ciudad de Puerto Madryn, provincia de Chubut, nacía María Julieta Riera. Ella cumpliría 25 años. No me puedo comunicar con ella, al menos terrenalmente. Tengo que transitar el cumpleaños en mi más absoluta soledad. Es muy triste, además de ser el padre de la víctima, tener que ser víctima de la Justicia de la ciudad de Paraná", dijo el hombre, quien también encendió una vela para recordar a su hija.



En ese sentido, expresó que "mi mensaje es también para la vocal que decidió revocar la medida del Dr. Mayer. A mi hija no la tengo, hoy no está porque un 30 de abril cae de un octavo piso y aparentemente esa caída se debió a una probable participación de la persona que usted le acaba de otorgar la morigeración de la prisión preventiva. Quería transmitirle el profundo dolor que sentimos los familiares de Julieta".



"La madre expresó que a la medida la sintió como un mazazo, acompaño la afirmación. Es una decisión desafortunada, el mensaje que se le da a la sociedad es contradictorio. Uno como hombre de bien trata de cumplir con todas las normas. No entiendo cómo cuanto peor es mejor parece. Quiero demostrar que hoy Julieta no está, no la tengo físicamente", agregó.



También recordó que "hay una criatura hoy sin madre, una familia sin una hija y sin una nieta. La medida dispuesta por la vocal va a provocar que este señor, principal imputado por la muerte de mi hija, esté gozando de un privilegio o beneficio que creo que no se lo merece. Si bien todavía no se llegó al fallo, creo que quedó demostrado en el transcurso de la causa de que existe riesgo de entorpecimiento", indicó.



Manifestó que "siento dolor e indignación como padre y ciudadano. Este señor estará en su casa y nosotros de la forma que estamos. Apelo a que la sociedad paranaense sepa la Justicia que hay en Paraná. Fue un hecho trágico y bochornoso. Este señor debe ser juzgado y tiene derecho a defenderse".



"A pesar de todo, esta medida fue como querer apagar el fuego con nafta. En vez de generar una sensación de justicia creó un acto de extrema injusticia. Me siento iluminado por la fuerza de mi hija para continuar luchando desde donde me toque", finalizó.