La "disculpa" del cura que celebró la muerte de una política a favor del aborto

Sociedad Ofensivo comentario de sacerdote tras muerte de política que apoyaba el aborto

El nombre del sacerdote Juan Casamayor tomó notoriedad esta semana por celebrar la muerte de la viceintendenta de la localidad puntana de Villa Mercedes, Verónica Bailone, al señalar que estaba a favor de la legalización del aborto. El sacerdote volvió a aparecer con una desafortunada carta para la familia de la fallecida. "Espero que haya alcanzado a arrepentirse", fue una de las frases de su ensayo de disculpa.Sin embargo, en otro fragmento del texto compartió una lamentable frase: "Por el contrario, espero que Verónica Bailone haya alcanzado a arrepentirse sinceramente de haber apoyado el infanticidio prenatal y que haya muerto en Gracia de Dios".Además, el sacerdote aclaró que su intención fue "no herir a nadie", pero adujo que no "han sabido interpretar" sus palabras. "Pido mis disculpas si quedó alguien herido. Rezaré por su eterno descanso y el consuelo de su familia", concluyó.Sus primeros dichos generaron tanto rechazo que el propio obispo de San Luis, Monseñor Gabriel Barba, salió a pedir disculpas públicamente en nombre de la Iglesia de la Provincia. A través de un comunicado, informó que se comunicó con el sacerdote y le solicitó que pida perdón "por el dolor y el escándalo que ha generado"."Las palabras del padre Juan Casamayor son desafortunadas frente a la muerte de la viceintendenta de Villa Mercedes, Verónica Bailone, a quién he podido visitar durante su enfermedad en su propia casa", afirmó Bara.Y agregó: "He saludado y di mis condolencias a la familia, y dados estos acontecimientos, pido perdón en nombre de la Iglesia de San Luis".