Imágenes: Los bares porteños repletos, sin protocolos ni distanciamiento

Sinceramente considero que la apertura de bares es sin dudas una situación de riesgo muy importante, sobre todo en momentos en que las trabajadoras y los trabajadores de la salud estamos estresados y agotados ?? pic.twitter.com/HimVfDsDiF — Dra . Rosana E. Nuñez (@drarosananunez) September 5, 2020

Dá nuseas ver los bares llenos , sin distancia social, mientras los medicos están desesperados y la gente muere. Nadie controla nada. Larreta, hacé algo — Gustavo Garzón (@garzongustavo) September 5, 2020

En pleno pico de la pandemia y con el sistema de salud al límite, Larreta abrió todo y la gente se sigue infectando.

Anoche en Palermo parecía el día de la primavera y una sociedad riéndose en la cara de todo el personal de salud saturado.#BotonRojoYa pic.twitter.com/NBiRZ5gdBO — Marcelo Puella (@marcelopuella) September 5, 2020

Los terapistas desbordados pidiéndole por favor a la gente que se cuide



La gente ayer en Palermo pic.twitter.com/4esE8dJvlK — Pablo Kleiman (@KleimanPablo) September 5, 2020

Palermo ahora. Esto no puede estar bien con más de mil contagios diarios en la Ciudad pic.twitter.com/lb8j3gGpOU — Rosario Ayerdi (@rosarioa) September 5, 2020

Palermo Tincho. Cuando crees que la prepaga te guarda una cama.pic.twitter.com/RyYH6Lbizp — Ariel M. (@soyarielm) September 5, 2020

Palermo ahora mismo. Todos padecemos estar tanto tiempo encerrados, pero esto sencillamente es innecesario y peligroso. pic.twitter.com/r34J1ckqbp — mati (@matialv0) September 5, 2020

En el primer fin de semana de la instalación de mesas en el exterior de restaurantes y bares de la Ciudad de Buenos Aires, se registró una aglomeración de personas, sobre todo de jóvenes, fundamentalmente en el barrio porteño de Palermo.En las redes sociales, muchos usuarios -entre ellos trabajadores de la salud- cuestionaron la escena porque muchos de los clientes no tenían barbijo ni respetaban el distanciamiento social. Este sábado, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se refirió a este tema. Pidió al gobierno porteño que se cumplieran los protocolos porque "hay imágenes que muestran que no se cumplen"."Es fundamental para que la propagación del virus no continúe ascendiendo, que es lo que sucedió esta semana con récord de casos, fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires", resaltó, y no descartó una vuelta atrás "si se pone en riesgo la salud de los argentinos" y aunque haya que "pagar costos políticos".Una de las principales críticas en Twitter es que estas aglomeraciones se producen en una situación de desgaste en los trabajadores de la salud, reflejando una "poca empatía". Según el reporte de Salud del viernes por la noche, un total de 1.402 nuevos casos y 36 muertos por coronavirus se reportaban en las últimas 24 horas en la Ciudad de Buenos Aires, lo que elevó a 2.478 el total de fallecidos en el distrito y a 99.900 los infectados desde la llegada de la pandemia al país.La habilitación de mesas en bares y restaurantes permitió elevar un 45% la facturación, informó este viernes la cámara del sector.Al cabo de la primera semana de habilitación de mesas en bares y restaurantes, la facturación promedio del sector gastronómico registró un fuerte repunte, destacó la Federación de Comercio e Industria (FECOBA).La entidad hizo un relevamiento junto al Movimiento "No más sillas al revés".En este contexto, el empresario Marcelo Salas, miembro del Consejo Asesor de FECOBA y vocero del Movimiento #NoMasSillasAlReves, explicó que en los primeros días, cuando se permitió ofrecer el servicio en patios y terrazas, "la facturación llegó a aumentar hasta 60 por ciento con relación a la semana pasada".