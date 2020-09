Otros 117 muertos y suman 9.924 contagios de coronavirus en las últimas 24 horas

El Ministerio de Salud de la Nación informó este sábado que durante las últimas 24 horas se registraron 117 muertes y 9.924 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 471.806 y las víctimas fatales suman 9.739.Desde el último reporte emitido se notificaron 55 nuevas muertes: 29 hombres, 14 residentes en la provincia de Buenos Aires, 4 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), 4 residentes en la provincia de Córdoba, 2 residentes en la provincia de Río Negro, 3 residentes en la provincia de Santiago del Estero, 1 residentes en la, provincia de Santa Fe, 1 residente en Tierra del Fuego. Y 26 mujeres, 15 residentes en la provincia de Buenos Aires, 3 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), 3 residente en la provincia de Córdoba, 1 residente en la provincia de Entre Ríos, 1 residente en la provincia de Mendoza, 1 residentes en la provincia de Río Negro y 2 residente en la provincia de Santa Fe.Durante la jornada del viernes fueron realizados 24.486 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 1.374.524 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 30.291,4 muestras por millón de habitantes. A la fecha, el total de altas es de 340.381 personas.El número de casos descartados hasta ayer es de 753.646 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico).La secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, dijo al encabezar el reporte matutino que existen áreas específicas como General Roca, en Río Negro, la capital jujeña o el área metropolitana de Mendoza con "más tensión", no sólo en lo que refiere a las camas, sino también en "recurso humano" para atender pacientes."El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tenía una curva estabilizada, y ahora posee una tendencia en aumento, no tan acelerada pero esa estabilidad de casos por inicio de síntomas está aumentando", explicó la funcionaria. También dijo que desde ayer comenzaron a trabajar todos los grupos que viajaron desde el ministerio para dar apoyo a las provincias. Detalló que "un grupo grande pasó por Mendoza para dejar insumos, otro está en Jujuy con recursos humanos, y otro equipo fue a Santa Cruz".Vizzotti citó que ayer estuvo el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, viajó a Rosario para reunirse con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, quien decidió "generar acciones para disminuir la circulación de personas"."Cuando empiezan a aumentar los casos, las acciones que se toman recién se van a ver en semanas, por eso si uno se cuida y ve más casos diarios cree que no tiene sentido, pero no es así, eso se verá en los próximos días", concluyó Vizzotti.El índice que mide la cantidad de positivos sobre test realizados se ubicó ayer en 49,2%; es decir que uno de cada dos análisis terminaron detectando coronavirus.