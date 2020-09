Gualeguaychú tuvo que acudir a otras ciudades para cubrir la demanda de plasma

Durante esta semana se realizaron transfusiones de plasma de convalecientes en el Hospital de Gualeguaychú y en un efector privado de la ciudad, pero además se requirió plasma desde Paraná para aplicar en pacientes graves. Por ello, la donación por parte de pacientes recuperados puede significar la diferencia, comunicaron desde el nosocomio del sur entrerriano.El personal del Hospital Centenario concurrió con su Banco de Sangre al Hospital Behring de Holt Ibicuy en busca de donantes para obtener plasma de los recuperados del brote que hubo en la zona meses atrás. Hubo muchas personas que se acercaron a pesar del día frio, pero algunas de ellas eran mujeres que habían cursado un embarazo en sus vidas, por lo cual no pudieron ser donantes."Los requisitos para ser donante de plasma son los mismos que un donante habitual de sangre, salvo en el caso de las mujeres, porque no pueden ser donantes aquellas que hayan cursado un embarazo en su vida", indicó Zulema Cardozo, técnica en Hemoterapia e Inmunohematología que trabaja en el Banco de Sangre de Gualeguaychú.Es importante destacar que la donación de plasma de convalecientes no se realiza para una persona en especial, sino que el Banco de Sangre del Hospital dispone de ese plasma para el caso de gravedad que se requiera, ya sea en la ciudad, en el departamento o en otro punto de la provincia.El Banco de Sangre del Hospital Gualeguaychú es referencia provincial en la obtención de plasma de convalecientes. Fue pionero en la provincia en trabajar y realizar extracciones en pacientes recuperados de Covid, y en la actualidad varias ciudades de Entre Ríos requirieron de unidades de plasma obtenidas por el Banco de Sangre del Hospital Gualeguaychú."El procedimiento consiste en donar una unidad de sangre, que es aproximadamente medio litro, lo procesamos y el banco se queda con el plasma, que es la parte rica en anticuerpos; y le reinfundimos al donante los glóbulos rojos", explicó Cardozo, que agradeció la atención que brindó la directora del Hospital Behring, Dra. Gisela Prelat, a los trabajadores del hospital Gualeguaychú que concurrieron a Holt-Ibicuy en busca de donantes.El lunes por la tarde se realizarán extracciones a donantes recuperados, a quienes ya se le realizó el dosaje de anticuerpos, el estudio que permite determinar si pueden ser donantes. Los interesados pueden concurrir al Banco de Sangre en Luis N. Palma 874 o comunicarse al 03446-15-359380. "Los anticuerpos se van perdiendo de forma natural en un determinado tiempo y la mejor manera de aprovecharlos es siendo donante", indicó la profesional.