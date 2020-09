Niña paranaense necesita trasplante: Piden ayuda para viajar a Buenos Aires

Una niña paranaense de 14 años debe ser trasplantada de hígado con urgencia en Buenos Aires y su familia pide ayuda para poder viajar ya que la obra social no le cubre los gastos de traslado y alojamiento."Elizabeth fue diagnosticada hace cuatro años de hepatitis autoinmune, colangitis esclerosante e hipertensión portal", relató la madre de la niña, Patricia Cristaldo, aEn este sentido explicó: "Durante un tiempo se realizó un tratamiento que no funcionó y en 2016 fue intervenida quirúrgicamente donde le hicieron una proctocolectomía total y le adaptaron el intestino delgado"."Un año más tarde, comenzó a tener inconvenientes en el hígado, y fue ahí que se determinó hepatitis autoinmune", indicó.Debido a la enfermedad de base que sufre Elizabeth, ahora tiene varices en el estómago y problemas de hipertiroidismo."Este año mi hija fue atendida en la Fundación Favaloro donde se determinó que necesitaba un trasplante de hígado", declaró.Y continuó: "Todo esto requiere un costo muy importante porque nosotros debemos esperar el órgano en Buenos Aires, y la obra social no autoriza el alojamiento antes de que sea trasplantada"."En este momento no tengo trabajo porque la situación de mi hija es muy delicada y se torna muy difícil la situación", sumó.Todas las personas interesadas en colaborar se pueden comunicar al 0343 154 618 858Número de cuenta 13-000-408-1731CBU: 386-013-030- 500-004-081-7319