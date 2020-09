"Impotencia" de la madre de Sofía Herrera: "El tipo estaba a la vista de todos"

"Genera bronca impotencia. Este tipo estaba a la vista de todos y de los investigadores y ya había lo habían mencionado cuando pasó todo esto", dijo a NA, María Elena Delgado, la madre de la niña que tenía 3 años cuando fue vista por última vez en el camping John Goodall, ubicado a unos 60 kilómetros de Río Grande, donde había ido a pasar el día con su familia y amigos."Ojalá nos pueda ayudar a encontrar a Sofi. Aunque me genera desconfianza porque no es un tipo bueno. Creo que no está bien de salud mental", sostuvo la mujer quien agregó que, Dagoberto Díaz Águila, el hombre que está siendo buscado por la Justicia "es conocido en los campos porque deambula de un lado a otro" y que "vive como un linyera, y hace chozas".María Elena no sabe qué hacía Díaz Águila el día de la desaparición de su hija en el camping, pero sospecha que por su forma de vida, "estaba buscando comida".Díaz Águila es un ciudadano chileno a quien apodan "espantalavirgen" y había sido convocado como testigo en la causa por sus dichos al policía; pero ese efectivo, que hoy está retirado, nunca había sido citado en la causa hasta que se hizo cargo del expediente el juez Daniel Cesari Hernández, a principios de 2017.Además, el sospechoso fue identificado por el testimonio de un joven que actualmente tiene 18 años, pero en el momento de la desaparición de la niña, tenía 6.El joven, que es amigo de la familia de Sofía, ya había descripto a un hombre relacionado con la desaparición de la niña y el identikit que fue confeccionado en ese entonces coincidió en un 75 por ciento con el realizado con el relato que hizo hace unos meses atrás, cuando se buscó actualizar la imagen del sospechoso.El hombre buscado tiene antecedentes por abigeato y hurtos en Tierra del Fuego; y en 2016 se subió a una antena de radio para amenazar con matarse si no obtenía "casa y trabajo".Tras ser bajado de la antena fue internado en un centro de salud mental, pero luego, protagonizó un hecho violento con un hombre al que apuñaló y fue internado nuevamente en un centro psiquiátrico, y hasta hoy nada se sabe de él.Este jueves, el juez Daniel Cesari Hernández, a cargo de la investigación solicitó a Interpol el pedido de captura nacional e internacional de Díaz Águila, ya que se sospecha que el hombre podría estar en Chile.NA