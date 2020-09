Ofensivo comentario de sacerdote tras muerte de política que apoyaba el aborto

Un sacerdote llamado Juan María Casamayor hizo un comentario ofensivo en Facebook por la muerte de Verónica Bailone, viceintendenta de la localidad de Villa Mercedes, provincia de San Luis: "Estaba a favor del aborto y Dios le concedió esa gracia, le abortó la vida", escribió.La dirigente falleció a los 37 años, y hace meses tenía un estado de salud delicado por un cáncer de pulmón. Tras su deceso, la Municipalidad lanzó una publicación para que los vecinos colocaran algunas palabras y despedir virtualmente a Bailone. Sin embargo, Casamayor usó el espacio para expresar su comentario agresivo en medio de la conmoción.Frente a la indignación que produjo aquel sacerdote local, la Diócesis de San Luis lanzó un comunicado, firmado por el obispo Gabriel Bernardo Barba: "Me he comunicado con él solicitándole que pida disculpas por los mismos medios, el dolor y escándalo que ha generado", afirmó. Para el monseñor, las palabras del sacerdote fueron "desafortunadas".Entre tanto, en esa jurisdicción transcurren los diez días de duelo decretados por las autoridades locales, junto a dos jornadas de asueto administrativo. Asimismo, los ciudadanos de la zona expresaron cientos de mensajes en las redes de la Municipalidad, manifestando su dolor por la defunción de la política. En cuanto al sacerdote, todavía no se comunicó si expresó sus disculpas.