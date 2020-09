Caminó más de 40 kilómetros para hacer "una changa"

Un albañil de 58 años de la localidad cordobesa de Bialet Massé decidió caminar 45 kilómetros para ir a trabajar. A Ricardo Bailone le ofrecieron una "changa" en la ciudad de Córdoba pero, al no haber colectivos interurbanos, comenzó su viaje de más de 45 kilómetros al empleo.



El martes último, un automovilista lo vio al costado de la ruta, le llamó la atención y le ofreció llevarlo.



"Le ofrecí llevarlo y aceptó con gusto. Me contó que se iba a Córdoba porque le había salido un trabajo y, al no tener transporte, decidió caminar", escribió el automovilista, Claudio Tejeda, en Facebook.



Explicó que la oferta era una "changa por 15 días" que le habían ofrecido al albañil. "Me dijo que no le importaba llegar mañana, pero que iba a llegar porque necesitaba trabajar urgente", relató.





El obrero, para ese momento, "no había desayunado ni almorzado y, sin embargo, ahí iba con su marcha lenta pero firme a buscar esa oportunidad que tanto esperó", señaló Tejeda.