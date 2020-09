Cupo laboral trans para el sector público: "Celebraremos cuando se cumpla"

Mediante del decreto 721/2020, el gobierno nacional fijó un cupo laboral obligatorio en el sector púbico para personas travestis, transexuales y transgénero.el gobierno nacional estableció que al menos un 1% de los cargos deberán ser ocupados por personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad.Una de las principales luchas que lleva desde hace mucho tiempo el colectivo LGBTTIQ (lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgénero, intersexo y queer) era lograr establecer un cupo laboral. Sobre este tema Iara Quiroga declaró aque "es una noticia súper importante para la comunidad, pero aún no lo vamos a celebrar con las fuerzas que se merece hasta no ver compañeras a lo largo y ancho del país trabajando"."Está muy bueno todo esto, pero no quiero que quede sólo en una fecha importante, y que la comunidad (LGBTTIQ) siga invisibilizada como estuvo siempre", aseguró Quiroga.A su vez, Quiroga manifestó que durante la pandemia se les hizo muy difícil trabajar y poder sobrevivir."Es un tema complejo poder conseguir trabajo. Luego de una gran lucha habíamos podido acceder a la Municipalidad, pero trabajamos sólo nueve meses", indicó.Sobre la experiencia en la Municipalidad de Paraná relató: "éramos cinco feminidades y una masculinidad. Cuando se terminó el contrato hicimos un recurso de amparo, pero en el Poder Judicial aún existe mucha gente machista y un solo juez estuvo a favor nuestro, luego las otras personas nos dijeron que es un tema irrelevante"."Siempre estamos buscando que hacer para poder sobrevivir. En mi caso vendo productos de panificación a través de las redes sociales para poder salir adelante", contó.Y declaró: "Entre las compañeras tratamos de ayudarnos y no recibir tanto asistencialismo del Estado, queremos que el gobierno nos dé garantías de poder trabajar no que nos asista"."Seguimos celebrando fechas históricas para la comunidad LGBTTIQ, pero es necesario ver en qué situación nos encontramos", culminó.