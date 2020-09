Denunciaron a dueño de casa quinta donde se hizo fiesta clandestina en Concordia

Foto: El Intendente de Concordia confirmó que se radicó la denuncia

El intendente de Concordia, Alfredo Francolini, remarcó que este fin de semana recibieron un total de 22 denuncias sobre reuniones sociales clandestinas y, de esta forma, también "fuimos a una fiesta sobre la 015 para intervenirla" porque desde afuera se veía "una importante cantidad de autos, luces y se escuchaba música". No obstante, "no pudimos entrar al lugar porque no teníamos una orden de allanamiento y estaban en una casa quinta" en la que el ingreso estaba "100 metros adentro".



Al respecto, desde el municipio elevaron el caso al Juzgado Federal debido a que no pudieron ingresar. De esta manera, se hizo una denuncia formal para el dueño del lugar, así como también para aquellos que retornaban por la 015 de la fiesta, a quienes "se les ha retenido el vehículo porque dieron un resultado mayor de lo que tenían permitido en el alcoholímetro".



Francolini remarcó la idea de que "tenemos que contemplar que todas estas reuniones después terminan en la ploriferación de muchos casos porque uno que estaba infectado y no sabía propagó el virus", que es lo que "estamos pidiendo que se tenga en cuenta. De hecho, según las palabras del intendente, "los últimos casos que hemos tenido esta semana y la semana pasada terminaron relacionados con alguna fiesta o con alguna reunión social, cumpleaños, asado entre amigos. Realmente hay muchos casos en que los contagios masivos se han producido en rondas de mates o reuniones". (Fuente: Radio Ciudadana)