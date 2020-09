ATSA: "Los trabajadores de salud están sumamente cansados, agobiados, agotados"

Enfermeros, técnicos, administrativos, cocineras, mucamas, porteros, choferes, empleados de droguerías "son los más afectados" por la pandemia de coronavirus."La situación es muy preocupante porque los trabajadores están sumamente cansados, agobiados, agotados, porque se produjo un contagio exponencial que nadie esperaba, lo que ha traído graves consecuencias y puede llegar a colapsar el sistema de salud", advirtió ala secretaria general de la Asociación de trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), Mariela Ponce.Y continuó: "El personal de salud se preparó desde el inicio de la pandemia con cursos y protocolos, pero el problema son los compañeros que están contagiados, los que están aislados, y que representan al 10% del total de la provincia".Según advirtió Ponce, la situación "hace que los queden estén sobrecargados, trabajen más de 16 horas, lo que produce un agotamiento y la baja de sus defensas, por lo que están más expuestos a contraer cualquier tipo de infección"."Es una gran preocupación porque si bien podemos reemplazar camas y respiradores, un médico o un enfermero no se pueden reemplazar porque no se forman de un día para el otro", alertó la sindicalista."Tenemos que cuidar a nuestros médicos y enfermeros, la comunidad debe tomar las precauciones necesarias y evitar las reuniones sociales, que son las que generan el contagio comunitario", apuntó. "Los trabajadores de salud quieren que la comunidad tome conciencia y que los cuiden, porque ven con mucha tristeza la falta de conciencia que tienen las personas", agregó al dar cuenta que los empleados "exponen sus vidas y las de sus familias para hacerle frente a esta pandemia".En la oportunidad, denunció que "algunos trabajadores no cobraron el bono que había sido prometido para el sector, y a las guardias recargadas se las pagarán como horas extras"."Con la pandemia te das cuenta lo esenciales que son los trabajadores de salud y no hay sueldo que pueda pagar el trabajo que hoy están haciendo, arriesgando sus propias vidas", cerró.