Fe en pandemia: La importancia de la asistencia espiritual a enfermos

La pandemia hizo que se incremente la asistencia sacerdotal en las personas debido que los lugares de cultos están cerrados.En sacerdote de la parroquia Santa Rafaela lleva adelante una tarea muy importante ya que les brinda una palabra de aliento a las personas que se encuentran internadas en el Hospital Militar de Paraná."Mi trabajo habitualmente es acompañar a todos los enfermos y a las familias. Vengo varias veces a la semana, entro a las salas y los visito", resaltó el parrocó, aY contó que "hay muchos que no profesan la religión, pero hay siempre un respeto, y es un servicio que se brinda"."A pesar de que estamos en una situación especial, continúo pasando por las salas a saludar, siempre en el caso que se pueda. Con los pacientes con Covid-19, hacemos una oración de lejos y le pido al Señor que los acompañe y los asista", mencionó el sacerdote.Y continuó: "Sin dudas que hay que tener ciertos cuidados, pero con las medidas necesarias me puedo acercar".Sobre las respuestas de las personas, dijo que "con muchos pacientes nos preguntamos por qué nos pasa esto y cuál es el motivo, pero tenemos que pensar que esto nos tiene que dejar la enseñanza de cuidarnos y valorar la vida. Esto no es un cuento, es una realidad que debemos enfrentar"."Tenemos que tener mucho respeto no solo con nuestra propia vida sino también con la de nuestros hermanos, en una sociedad individualista esto es un momento para reflexionar", sumó.Y resaltó: "Todo este tiempo en que no podemos celebrar nuestra fe, la iglesia creció mucho hacia adentro. Las familias encontraron su espacio para ir fortaleciendo el vínculo de fe a través de la oración"."La fe creció más allá que no se puede testear, y al no tener la presencia física de la eucaristía, eso se valora mucho más", culminó.